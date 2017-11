Poliisi valvoi pyÃ¶rÃ¤ilijÃ¶itÃ¤ – EtelÃ¤-Savossa annettiin 21 sakkoa ja 13 huomautusta

Itä-Suomen poliisi valvoi tehostetusti polkupyöräilijöitä. Poliisi oli edellisillä viikoilla etukäteen ohjannut ja valistanut pyöräilijöitä näkymisestä liikenteessä tiedotusvälineiden, sosiaalisen median kautta sekä pysäyttämällä heitä liikenteestä. Nyt oli valvonnan aika.

Itä-Suomen alueella kirjoitettiin aamun ja illan pimeinä aikoina yhteensä 160 rikesakkomääräystä valoitta ajamisesta polkupyörällä. Lisäksi noin kolmellekymmenelle alle 15-vuotiaalle polkupyöräilijälle annettiin valistusta muuten polkupyörän valojen käytöstä.

Rikesakot jakautuivat alueittain siten, että Etelä-Savossa niitä annettiin 21 kappaletta ja huomautuksia 13, Pohjois-Savossa rikesakkoja 33 ja huomautuksia 18. Pohjois-Karjalassa poliisi joutui uurastamaan peräti 106 polkupyöräilijälle rikesakon sekä muutaman huomautuksen.

Poliisin mukaan suuresta valoitta ajajien määrästä huolimatta vielä suurempi määrä käytti asianmukaisesti valoja.

– Valoitta ajavat ottavat itselleen suuren riskin. Sen lisäksi he eivät yhtään huomioi ja anna mahdollisuutta autoilijoiden havaita heitä liikenteessä. Lisäksi myös jalankulkijoilla on vaikeuksia havaita hyvissä ajoin pimeänä lähestyvää pyöräilijää.

Poliisi tulee jatkamaan edelleen tiukalla linjalla valvontaa niin kauan kuin polkupyöräilijöitä on liikkeellä pimeässä syksyssä.