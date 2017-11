HÃ¤n on uusi maaseutukuriiri â€“ Juvan LehdestÃ¤ tuttu kasvo julistaa maaseudun ilosanomaa

Tiina Judén on maan sisäinen maahanmuuttaja. Reilut puoli vuotta sitten hän muutti teollisuusalueelta Kymenlaaksosta maaseutumaiseen Etelä-Savoon.

Etelä-Savon ely-keskuksen uutena maaseutukuriirina hän uskoo vahvasti maaseutuun, joka Judénin mielestä tuottaa hyvinvointia kaikille niin maaseudulla asuville kuin kaupunkilaisillekin.

– Minun työni on kertoa vireästä maaseudusta. Siitä, mitä kaikkea EU-rahoilla saadaan aikaan eli tuoda esiin EU:n hankerahoituksen onnistumisia ihmisten tietoon maalla ja kaupungeissa. Muotoja ja keinoja sen kertomiseen on lukuisia lehtijutuista videoihin ja verkkosivuista koulutuksiin.

Tiina Judén aloitti työnsä 2. lokakuuta tiedottajana Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähankkeessa eli maaseutukuriirina. Sitä ennen hän ehti tutustua eteläsavolaiseen maaseutuun Juvan Lehden toimittajana. Judén työskenteli aiemmin 13 vuotta Kaakon Viestintä Oy:ssä toimittajana ja mediakasvattajana ja sitä ennen neljä vuotta yhteisötiedottajana.

Maaseutu on tullut tutuksi myös mökkeilyn ja luontoharrastuksen kautta. Hänen puheissaan ja painotuksissaan kuuluu maaseudun vahva arvostus.

– Eteläsavolaiset maaseutuihmiset ovat aika hyvin hereillä ja vahvasti kehityksessä mukana. Saimaan alue on monella tapaa vireä. Täällä on positiivinen elämänasenne. Ihmiset ovat yritteliäitä. Se on se ero Kymenlaaksoon, missä teollinen elämänmeno ja tehdastausta ovat heijastuneet niin, että siellä asiat nähdään negatiivisemmin ja tulevaisuus epävarmempana kuin täällä.

– Etelä-Savon maaseudulla positiivisuus on täkäläinen voimavaramme. Yhdessä tekeminen ja tulevaisuuteen uskominen on täällä vahvempaa. Maaseutu on maakunnassa oivaltanut muutoksen tarpeen. Konkreettisesti se näkyy mm. sen ymmärtämisenä, että maaseudun täytyy elää muullakin kuin pelkällä maanviljelyllä. Perusmaatalous ei pelkästään kannata, sanoo Tiina Judén.

