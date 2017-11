Juvan maidot matkaavat konkarikuskin kyydissÃ¤ â€“ katso kuvagalleria maidonkeruulenkin varrelta!

Niin leppoisalta mieheltä kuin Marko Kohvakka vaikuttaakin, juuri nyt hänen ilmeestään paistaa pieni kireys. Kolme kuukautta sitten hankitun upouuden maitoauton ensimmäinen määräaikaishuolto on kestänyt oletettua pidempään, minkä vuoksi myös maidonkeruumatkan aloitusajankohta uhkaa lykkääntyä normaalista.

Onneksi iItalypsyyn on aikaa vielä useita tunteja. Yhtään enempää matkaan lähteminen ei kuitenkaan saisi enää pitkittyä, sillä maitoauton on ehdittävä imaista tilojen säiliöt tyhjiksi edellisten lypsyjen maidoista.

Muuten seuraava erä ei mahdu tilalle.

– Kyllähän sitä melkein vartin tarkkuudella olisi hyvä olla tilalla, Kohvakka kertoo irrottaessaan maitoautonsa perävaunua Hatsolan entisen meijerin parkkipaikalla Juvalla.

Kun vaunu on jätetty matkasta, on Kohvakan aika nostaa kytkintä. Kierroksensa aluksi hän suuntaa Juvan Luomaseen.

Perillä ensimmäiseksi reitille osuvalla tilalla Kohvakka ei tee yhtään ylimääräistä liikettä, vaan peruuttaakin millintarkasti aivan maitohuoneen ovelle. Pian hän jo hyppää ulos kyydistä, avaa auton takaosan ja vetää maidon keräilyletkun ulos. Se liitetään tilan säiliöön, johon kerätty maito vaihtaa osoitetta Kohvakan auton kyytiin muutamassa hetkessä.

Sitten vain letku takaisin auton kyytiin, autoon asennetun Valion KAMU -maidonkeräysjärjestelmän kautta tulostettu kuitti maitohuoneen oven pieleen kiinnitettyyn postilaatikkoon ja nokka kohti seuraavaa tilaa.

– Mitähän tuossa olisi yhteensä mennyt aikaa, ehkä kolmisen minuuttia, Kohvakka arvioi tilalla kulunutta aikaa.

– Pumppu pumppaa maitoa tilan säiliöstä sisään auton tankkiin sellaista 600-700 litraa minuutissa. Jos tiloilta tulee kyytiin keskimäärin sellaiset reilu tuhat litraa, niin eihän siinä kauaa mene, hän ynnäilee.

Seuraavaksi suunnataan Koikkalaan. Koska edessä on pidempi pätkä paikallaan istumista, Kohvakka ehtii esitellä tarkemmin itseään.

Hän paljastaa muun muassa kuuntelevansa radiosta ammattiinsa nähden osuvasti nimettyä Radio Suomipopin Aamulypsyä ja mainitsee matkan, jonka hän on omien laskujensa mukaan uransa aikana istunut rekan nupissa.

Se on kunnioitusta herättävän suuri.

– 3,8 miljoonaa kilometriä. Mutta yhtään ei auta tuudittautua siihen, että ajaminen olisi helppoa. Silloin alkaa varmasti tulla vahinkoja, Kohvakka sanoo.

