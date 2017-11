Kolumni: ”NÃ¤iden kokemusten jÃ¤lkeen olen yrittÃ¤nyt parantaa omia tapojani”

Klisee kuuluu seuraavasti: täytyy matkustaa kauas, jotta näkee lähelle. Monissa sanonnoissa on totuuden siemen, kuten edellä mainitussa.

Vietin hiljattain kaksi viikkoa New Yorkissa, uskomattoman kirjavassa ja mahtavassa kaupungissa. Kotiin palatessa jäin kaipaamaan monia asioita, kuten eläväisiä puistoja ja erikoisen näköisiä ihmisiä metrossa, mutta ennen kaikkea muiden huomioon ottamista.

Otetaan muutama esimerkki Suomi 100 -Suomesta. Lähestyn suojatietä vesisateessa. En astu suojatielle kahden lähestyvän auton takia, vaan odotan hidastavia eleitä.

Niitä ei koskaan ilmene, vaikka kuskit varmasti näkevät minut, vaan autot kaahaavat ohi ja jättävät kävelijän odottamaan. Teen ostoksia isossa, ihmisiä täynnä olevassa marketissa. Joku kolauttaa minua ostoskorillaan kylkeen.

Käännän päätäni ja odotan pikaista pahoittelua asiasta, mutta henkilö katsoo muualle ja jatkaa matkaa sanomatta mitään. Odotan täydessä junassa matkan alkamista. Vanhempi naishenkilö saapuu paikalleen ison putkikassin kanssa ja yrittää nostaa laukkuansa ylös hattuhyllylle. Kukaan ympärillä ei tee mitään, joten autan laukun kanssa.

Näissä viime aikoina kokemissani tilanteissa mieleeni palasi New Yorkin tunnelma. Se, että ihmiset huomioivat muut ihmiset ja katsovat ympärillensä.

Pahoitellaan aina, vaikka ei olisi juuri mitään pahoiteltavaa. Kysytään, jos näyttää siltä, että jollakin on joku hätänä. Ei tukita muiden tietä ja kehutaan, jos vastaantulijalla on jalassa hienot lenkkarit.

Näiden kokemusten jälkeen olen yrittänyt parantaa omia tapojani ja käyttäytyä paremmin kanssaeläjiä kohtaan, vaikka välillä esimerkiksi avun tarjoaminen tuntuu vaikealta. Aikaisemmin opittuja käyttäytymismalleja on vaikea muuttaa.

En halua kuulostaa siltä, että olen käynyt kerran reissussa ja nyt alan moralisoimaan siitä, kuinka suomalaiset eivät osaa käyttäytyä. Minulle annetaan usein tietä suojatiellä liikennesääntöjen mukaisesti, minulta on pyydetty anteeksi, jos minuun on törmätty ja olen nähnyt, kuinka apua tarvitsevia on autettu. Väitän silti, että parantamisen varaa olisi.

Uskon Yhdysvaltojen ja Suomen tapojen erilaisuuden johtuvan muun muassa kulttuurista ja ympäröivistä olosuhteista.

Suomalaisesta kulttuurissa elää vahvana erikoinen suhtautuminen asioihin. Se, että on helpompi olla hiljaa kuin sanoa jotain, esimerkiksi kiitos ja anteeksi. Ei viitsitä häiritä muita. Tämän lisäksi ihmisiä on Suomessa yksinkertaisesti niin vähän, että useimmiten ei ole ketään, ketä huomioida.

En sano, että meidän suomalaisten täytyisi muuttua amerikkalaisiksi. On hyvä, että suomalaiset ovat suomalaisia. Pienillä asioilla, kuten yleisellä kohteliaisuudella ja huomaavaisuudella, yhteiselosta synkän syksyn keskellä tulisi helpompaa kaikille.

Onni Ojala

Kirjoittaja opiskelee kuvajournalismia Tampereen yliopistossa.