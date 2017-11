Lauantaina juhlajahti – ja kaikki halukkaat pääsevät mukaan!

Kaikki halukkaat juvalaiset pääsevät halutessaan seuraamaan kahden ”juhlahirven” jahtia Juvalla lauantaiaamuna.

Juvalaiset erä- ja metsästysseurat järjestävät hirvijahdin pitäjän kahdella eri suunnalla.

Jahdissa kaadettavien hirvien lihat tarjoillaan kaikelle kansalle hirvisoppana ja karjalanpaistina itsenäisyyspäivän alla kouluissa ja hoitolaitoksissa sekä itsenäisyyspäivän juhlassa seurakuntatalolla. Jahti liittyy paitsi Juvan myös koko Suomen juhlavuoden viettoon.

Hirvijahdin puuhamiehenä toimiva Pekka Pärnänen odottaa lauantaiaamun 25.11. jahteihin noin 100 erämiestä lähes paristakymmenestä juvalaisesta eräseurasta.

Hän arvioi jahtien tuottavan lihaa kaikkiaan noin 250 kiloa. Jos tavoite ei toteudu kahden hirven kaadolla, erämiehet ovat varautuneet kolmenkin hirven ampumiseen.

Kokoontuminen ”juhlahirvien” jahtiin on lauantaina kello 8 kahdessa paikassa. Toinen jahtiporukka kokoontuu Etelä-Juvan erämiesten majalla (osoite Koikkalanmyllyntie 192) ja toinen Juvan metsästäjien majalla (osoite Sarkasentie 122).

Pärnänen kertoo, että jahteja pääsee seuraamaan vapaaehtoisia ulkopuolisia. Osallistujalla on oltava hirvijahtiin kunnon varusteet. Pakolliset varusteet ovat lämmin asu, oranssi liivi ja oranssi lakki.

Pekka Pärnänen uskoo, että jahdin tavoite kahden hirven kaato varmasti onnistuu.

– Meillä on Juvalla niin vahva hirvikanta ja iso pitäjä, että metsissä juoksee vielä runsaasti hirviä vapaana. Kannan vahvuus on 3,2 hirveä 1 000 hehtaaria kohden, kun tavoite on 2,5-2,7 hirveä tuhannella hehtaarilla. Lauantain ”juhlahirvien” jahdissa saadaan varmasti kaksi hirveä kaatumaan, hän sanoo.

Pärnäsen mukaan juvalaiset metsästäjät haluavat hirvijahdissa tuoda oman panoksensa Juva 575- ja Suomi 100-juhlavuoteen.

Kaadettujen hirvien lihat annetaan niin sanotusti yhteiseen hyvään. Itsenäisyyspäivän aattona 5.12. kello 18 on Kaarihallilla on kaikelle kansalle avoin hirvisopan jako.

Lisäksi kaikissa Juvan kouluissa, hoitolaitoksissa ja hoivakodeissa tarjotaan juhla-ateriana hirvenlihasta tehtyä karjalanpaistia.

Lisäksi Juvan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12. on varauduttu tarjoamaan 150-200 annosta hirvisoppaa.

Juvalaisilla metsästys- ja eräseuroilla on ollut pitkä perinne lahjoittaa huutokaupassa myytyjen hirvenlihojen tuotto Juvan paikallisille veteraani- ja sotainvalidijärjestöille.

Tänä vuonna lihahuutokauppaa ei enää järjestetä. Veteraanien joukko on harventunut niin pieneksi, että paikallisten järjestöjen toiminta on yhdistynyt koko Suur-Savon kattavaan piiriin.

Seurojen pitkä perinne kanavoituu tänä vuonna hirvisopan tarjoamiseen kaikille kuntalaisille juhlavuoden kunniaksi.