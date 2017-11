Viitostien suunnitelmia esitellään keskiviikkona – Nuutilanmäki-Vehmaa-välille luonnosteltuna 4-kaistainen valtatie keskikaiteella

Viitostien Juvaa koskevista saneeraussuunnitelmista keskustellaan keskiviikkona 29.11 yleisötilaisuudessa Juvan kunnan valtuustosalissa.

Liikenneviraston projektipäällikkö Hannu Nurmi kertoo, että tässä vaiheessa suunnitelmat ovat vielä luonnosvaiheessa.

Nyt on siis oikea paikka esittää omia näkemyksiä, sekä arvioida, mitä vaikutuksia tieremontilla voi olla.

Nuutilanmäki-Vehmaa -väliä koskevan saneerausosion yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistymässä lähikuukausina. Tarjouspyyntöjä on määrä laittaa Nurmen mukaan noin vuoden päästä. Työt alkaisivat kevättalvella 2019.

– Nyt on tärkeää koota suunnittelun pohjaksi tietoa alueen toimijoilta. Lisäksi suunnittelua tulee osaltaan ohjaamaan Viitostien saneerauksen ensimmäisen vaiheen, Mikkeli-Nuutilanmäki -välin, urakkatarjoukset. Tarkkoja hintatietoja saadaan sen osalta vielä joulun alla, Nurmi sanoo.

Nurmen mukaan tämänhetkisenä tavoitteena on toteuttaa toinen vaihe samaan tapaan kuin ensimmäinen vaihe.

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyisen tielinjauksen kohdalle levennettäisiin tietä niin, että yhteen suuntaan pääsisi kulkemaan pääosin kahdella kaistalla.

– Ehkä osalla matkaa voisi olla toiseen suuntaan kaksi kaistaa ja toiseen vain yksi kaista, käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen.

Tiehen tulisi myös keskikaideratkaisu. Keskikaiteen tekeminen tarkoittaa, että nykyisten risteysten sijaan Viitostielle liityttäisiin uusista eritasoliittymistä. Niitä on tämän hetkisissä luonnoksissa kolme.

– Liittymiä on kaavailtu tällä hetkellä Kilpolan mäen päälle, sekä Kurkisuon ja Hatsolan kohdalle. Kurkisuon eritasoliittymää on hahmoteltu nyt hiukan ensimmäisiä suunnitelmia pohjoisemmaksi, nykyisten teiden yhteyteen.

Eritasoliittymät tarkoittavat myös sitä, että saneerattavalle koko matkalle tullaan tekemään uutta rinnakkaistietä, mikä tämän hetken käsityksen mukaan olisi pääosin yksityistietä.

Viitostien rinnalle tehtävän rinnakkaistien tarkoituksena on koota liikenne nykyisiltä teiltä ja johdattaa liikennettä uusille eritasoliittymille.

Kokoavan tien rakentaminen on budjetoitu Viitostien saneeraukseen. Ylläpitoasiat ovat Nurmen mukaan vielä keskustelussa.

Yksityistietä varten perustettaisiin myös uusi tieosuuskunta. Uuden yksityistien hoitokuluista voi siis tulla urakan valmistumisen jälkeisenä aikana kuluja tienkäyttäjille.

Kun yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy, tehdään vielä esimerkiksi tarkempia maaperätutkimuksia kairaamalla.

– Jonkinlainen käsitys alueesta jo on, sillä siihen tutustuttiin jo hieman ensimmäisen vaiheen maastokatselmusten yhteydessä.

Nurmen mukaan urakkatarjouspyyntö tullaan tekemään niin, että pyyntö tulee sisältämään peruspaketin, jonka toteuttamiseen rahoitus riittää.

Sen lisäksi urakassa voi olla mukana ehdollisia osia, jotka toteutetaan, mikäli ilmenee, että rahat vielä siihen riittävät.

– Tavoitteena on, että hankkeelle osoitetut rahat käytetään niin, että sillä saadaan aikaan mahdollisimman paljon turvallisuutta ja sujuvuutta.

Esittely- ja keskustelutilaisuus Valtatie 5:n parantamisesta sekä Nuutilanmäki-Vehmaa -välin tiesuunnitelman muutoksista Juvan valtuustosalissa keskiviikkona 29.11. klo 16-19.