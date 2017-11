Juva Rokkaa ohjelmaa julki – luvassa raskaampaa paahtoa, sekä toki myös Popedaa ja Kaija Koota

Juvan suurimmassa ja kuka ties valtakunnallisesti tunnetuimmassa yleisötapahtumassa, Juva Rokkaassa, kuullaan ensi kesänä tuttuja ja tuoreita kotimaisia iskusävelmiä, sekä riuskaa, rankempaa paahtoakin.

29.-30.6. pidettävän festivaalin ensimmäisiin esiintyjäjulkaisuihin kuuluvat Kaija Koo, Evelina, Podeda, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, sekä Ruoska.

Promoottori Vesa Kontiaisen mukaan perjantaina lavalle nousevat Kaija Koo ja Evelina.

– Kaija on ollut vuodesta toiseen yksi Suomen suosituimpia artisteja ja on yksi Juva Rokkaa-festareiden vakioesiintyjistä. Nuorison suosikkiartisti Evelina esiintyy perjantaina alkuillasta ja keikkailee Juvalla ensimmäistä kertaa, Kontiainen tiedottaa.

Lauantaina lauteille astelee suomalaisen rock´n rollin ikonibändi, Popeda, juvalaislähtöinen Ruoska, sekä viime kesänä aktivoitunut Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus.

– Vaikka Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus on tuttu Juvan kävijä Puustockin ajoilta, niin he esiintyvät ensimmäistä kertaa Juva Rokkaa-festareilla. Niin ikään Ruoska on ensimmäistä kertaa Juva Rokkaa-festareilla. Yhtye on taas aktivoitunut ja on ehdottomasti yksi odotetuimpia esiintyjiä Juvalla.

Kontiaisen mukaan Ruoska esiintyi viimeksi Juvalla vuonna 2008. Yhtye oli aktiivinen 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.

– Ruoska itse asiassa perustettiin Puustockissa 2002.

Juva Rokkaassa Ruoska esiintyy Kontiaisen mukaan seuraavalla kokoonpanolla: Patrik Mennander, Anssi Auvinen, Mika Kamppi ja Sami Karppinen.

Ensimmäisten julkistusten myötä tulee marraskuun lopulla myyntiin myös kahden päivän erikoishintaisia, ns. early bird- lippuja. Niitä saa vain S-Stellasta Mikkelistä, Juvan S-Marketista ja Sampolan kahviosta, sekä nettimyynnistä.

Erikoislipun hinta on 62 euroa.

– Kysyttiin yleisöltä early bird- lipuista, olisiko se mieluinen joululahja ja palaute oli myönteistä, joten päätettiin laittaa liput myyntiin. Early bird- liput ovat kahdeksan euroa halvempia, kuin normaalit kahden päivän liput, joten siltäkin osin ostaminen kannattaa, toteaa Kontiainen.

Juva Rokkaa -ohjelmajulkaisuja tullaan kuulemaan vielä lisää ensi vuoden puolella – promoottorin mukaan jokainen Suomen ehdotonta kärkikaartia.

Esiintyjiä on perjantaina päälavalla kaikkiaan neljä. Perjantaille on julkaisematta vielä yksi iso nuorisonimi, sekä vanhemman väen suosikki.

Lauantaina esiintyjiä on seitsemän, joista on julkaisematta vielä nuoremman väen suosikkinimet.

– Isoilla nimillä jatketaan tulevanakin kesänä Juva Rokkaa-festareilla entiseen tapaan. Tulevan kesän esiintyjissä on kaikkiaan kuusi ensimmäistä kertaa Juva Rokkaassa esiintyvää artistia. Juva Rokkaa on aina pyrkinyt olemaan artisteiltaan monipuolinen tapahtuma ja sinne ei ole ikärajaa.

– Menneen kesän festareista saatiin erittäin hyvää palautetta, mikä tuntui mukavalta ja pistää yrittämään parastaan joka osa-alueella.

Helmikuussa aukeavat myös tapahtuman nettisivut ja varsinainen lipunmyynti starttaa.

Kuudetta kertaa pidettävän Juva Rokkaa-festarin paikkana toimii totutusti Juva Camping.