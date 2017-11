Katse eteenpäin

Pian on käsillä se hetki, kun Suomi saavuttaa sadan vuoden ansiokkaan merkkipaalun. Juhlavuosi on näkynyt pitkin vuotta monien tapahtumien ja tekojen muodossa. Se on aivan oikein. Sietää kotimaamme taivalta juhlistaakin.

Hiukan kaikessa juhlahumussa on jäänyt häiritsemään se, miten vähän loppujen lopuksi on nostettu esiin sitä tulevaisuuden Suomea.

Mennyttä on muisteltu ja ajanmukaistakin ohjelmaa on ollut paljon. Historiaa on hyvä vaalia ja pitää mielessä, mutta liialti ei vanhaan pidä takertua.

Viimeistään nyt juhlavuoden loppumetreillä olisi hyvä siirtää ajatuksia myös siihen, millainen Suomi meillä on 20, 50 tai sadan vuoden päästä?

Erityisesti digitaalisuus leimaa aikaamme ja olettavissa on, että jo lähivuosikymmenien aikana käymme läpi monta kiintoisaa ja haastavaakin uutta vaihetta.

Osa adaptoituu muutoksiin nopeammin, osa hitaammin. Harvalta kuitenkaan löytyy syvempää ymmärrystä tietoyhteiskunnan ja -tekniikan toiminnoista.

Kaiken keskellä herääkin myös kysymys siitä, saadaanko kaikki pysymään mukana kehityksen kulussa ja nähdäänkö sen eteen riittävästi vaivaa.