Työllisyystoiminta siirtyy kunnan käsiin – uutta toimintataloa remontoidaan keskustaan

Juvan kunnassa siirrytään uuteen aikakauteen työllisyyden hoidossa, kun kunta ottaa tammikuusta alkaen työllisyyden hoidon kokonaisuudessaan vastuulleen.

Savonlinnan Nuorisotoimen tuki ry:n, eli Nutun toiminta Juvalla loppuu täysin. Nutu on järjestänyt Juvalla työpajatoimintaa, sekä pyörittänyt tänä vuonna toiminnan aloittanutta Pönde Puoti -kirpputoria.

Kunnan hallintojohtaja Antti Kinnusen mukaan muutoksen taustalla on kaksi olennaista tekijää.

Työllisyydenhoidon tulevaisuutta on jo pohdittu kesällä 2016 alkaneen, Juvaa, Rantasalmea ja Sulkavaa koskeneen Totta -hankkeen puitteissa.

– Nyt esimerkiksi Rantasalmella ollaan niin ikään ottamssa työllisyyden hoitoa kunnan omaksi toiminnaksi, Kinnunen sanoo.

Uuden toimintamallin myötä työllisyydenhoitoon liittyvän toiminnan ”tukikohta” siirtyy vanhoista ammattikoulun tiloista keskustaan.

Juvan kunta on Kinnusen mukaan tehnyt vuokrasopimuksen Juvantiellä sijaitsevasta noin 370 neliön tilasta.

Rakennusliike Avikaisen omistama tila on ollut vuosia tyhjillään. Aiemmin siinä on ollut ravintolatoimintaa, alkujaan sen kerrotaan olleen pankkirakennus.

Muutos tarkoittaa myös sitä, että kunta vahvistaa rekrytointien kautta työllisyyden hoitoon liittyvää osaamista.

Kinnusen mukaan palvelukseen haetaan tällä hetkellä kahta uutta työntekijää: työllisyyskoordinaattoria, sekä yksilövalmentajaa.

Lue lisää 30.11 Juvan Lehdestä.