Juvalla itsenäisyyspäivän ylennyksiä – katso ylennetyt!

Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä yhteensä 712 reservin upseeria ja erikoisupseeria. Juvalla ylennettiin yksi, ja hän on luutnantiksi ylennetty Mikko Juhani Paattimäki.

Etelä-Savon aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat juvalaiset henkilöt reservissä: Kersantiksi Ville Tapio Korhonen ja Tuomas August Aleksi Siikanen.

Korpraaliksi on ylennetty Jari Vesa Juhani Auvinen Juvalta.

Tasavallan presidentti on itsenäisyyspäivänä ylentänyt maavoimien esikuntapäällikön, prikaatikenraali Markku Myllykankaan kenraalimajuriksi.

Myllykangas on palvellut Mikkelissä toimivan Maavoimien esikunnan päällikkönä tämän vuoden elokuusta.

Aiemmin hän on palvellut muun muassa pääesikunnan valmiuspäällikkönä, tykistöprikaatin komentajana sekä reserviupseerikoulun esikuntapäällikkönä. Prikaatikenraaliksi Myllykangas ylennettiin vuonna 2013.