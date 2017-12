Koko Juva on juhlinut

Suomi 100 -juhlavuotta on vietetty hyvin juhlallisin menoin ympäri Suomen ja pitkin vuotta. Itsenäisyyspäivänä 6.12. tuli täyteen tasan 100 vuotta maamme itsenäisessä historiassa, ja se näkyi Juvallakin.

Tätä vuotta, joka pian päättyy, on juhlittu myös Juvan 575-juhlavuotena. Yhtenä kantavana teemana on ollut ”koko Juva juhlii”, ja se on käynytkin todeksi.

Juvalla on pidetty aivan alkuvuodesta alkaen 575-henkisiä juhlia, tilaisuuksia ja tapahtumia, joista osa on toki vuosittain toistuvia, mutta tänä vuonna monet niistä ovat saaneet 575-juhlakuorrutuksen ja niveltyneet Suomi 100 -juhlintaan.

Yksi ikimuistoisin tapahtuma oli tiistaina järjestetty Koko Juvan linnanjuhlat Kaarihallissa. Se oli järjestäjiltään oivallinen neronleimaus, joka monella tapaa toimi yhtenä juhlavuoden huipentumana. Kaarihalli kokosi tiistain aikana juvalaiset koolle – aina päiväkoti-ikäisistä varttuneempiin aikuisiin.

Varsinainen itsenäisyyspäivän juhla noudatteli hillittyjä ja arvokkaita perinteitä ja oli luonteva jatko Koko Juvan linnanjuhlille.

Pian päättyvän vuoden kantavina teemoina ovat olleet valtakunnallisesti ja paikallisesti yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Ne ovat arvokkaita asioita, jotka pitävät kuntaa ja kansakuntaa liiman lailla yhdessä. Esimerkiksi Juvan itsenäisyyspäivien järjestelyissä on ollut mukana noin 30 yhdistystä, yhteisöä ja yksityistä ihmistä. Se kertoo konkreettisesti, mitä yhdessä tekemisellä saavutetaan.