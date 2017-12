Viitostiesuunnitelmat puhuttivat – Kettulan kohdasta kritiikkiä

Viitostien remontin tuoreimmat suunnitelmat herättivät Juvalla pidetyssä yleisötilaisuudesssa paljon kiinnostusta

Liikenneviraston projektijohtaja Hannu Nurmen alustamassa tilaisuudessa valtuustosalin istumapaikat loppuivat kesken ja keskustelu uusista luonnoksista kävi illan mittaan vilkkaana.

Alustuksessaan Nurmi kertasi tuoreen Nuutilanmäki -Vehmaa välin suunnitelman pääkohtia.

Visioituna on keskikaiteella varustettu tie.

Pääosin siinä olisi kaksi kaistaa suuntaansa, jossain kohdissa mahdollisesti kaksi kaistaa toiseen suuntaan ja yksi kaista toiseen suuntaan.

Ratkaisulla haetaan turvallisuuden maksimointia. Keskikaideratkaisun myötä tielle pääsisi vain eritasoliittymien kautta.

Niitä on suunnitteilla Nuutilanmäen, Kilpolanmäen ja Hatsolan kohdalla.

Rinnakkaistie tulisi koko välille. Se olisi osin yksityistietä, osin maantietä ja osin katua.

Se tarkoittaa sitä, että rakennuksen jälkeisesssä tienhoidossa on tietyiltä osin maksumiehenä yksityishenkilöt, toisilta osin valtio tai kunta.

Varsinaiselle tielinjalle tehtävien parannustöiden vuoksi rinnakkaistielle joudutaan työmaan aikana ohjaamaan koko Viitostien liikenne.

– Sen vuoksi rinnakkaistiestä on tehtävä laadukas. Yksityistieksi siitä voi tulla vähän ylihyväkin.

Nurmi painotti alustuksessaan useaan otteeseen kokonaiskuvaa.

– On hyvä muistaa, että tässä perusparannetaan Sodankylään saakka ulottuvaa tielinjaa. Isossa kuvassa tavoitteena on yhtenäinen ja turvallinen tie, Nurmi totesi.

Yksi illan suurimmista puheenaiheista oli Kettulan risteysalue.

Uudessa luonnoksessa siihen ei tulisi minkäänlaista liittymää, vaan kulku tapahtuisi joko Hatsolan tai Vehmaan liittymän kautta.

Kinkkiseksi asian tekee se, että risteysalueella on yritystoimintaa. Esimerkiksi huoltoasema ja puutarhamyymälä ovat hyvinkin riippuvaisia valtatien liikennevirroista.

Tilaisuudessa muun muassa Ano Turtiainen oli huolissaan yritysten kohtalosta ja tiedusteli eritasoliittymän rakentamista Kettulan kohdalle.

Nurmen mukaan asiaan vaikuttaa erityisesti raha. Eritasoliittymän tekeminen on kallista; lisäksi Vehmaan eritasoliittymään ei ole Kettulasta kovinkaan pitkä matka.

Nurmen mukaan erilaisia vaihtoehtoja Kettulan osalta on selvitetty ja laskettu auki. Pöydällä oli muun muassa sellainen malli, missä Kettulaan olisi ollut liittymismahdollisuus yritysten puoleiselta kaistalta. Nurmi painotti myös kokonaiskuvaa, sekä esitti ajatuksen siitä, että kunta voisi hyödyntää ja kehittää yritysaluetta nykypaikallaan.

– Voiko se olla, niin että Mikkelistä lähtien turvallista tietä, mutta sitten maailma loppuu Kettulaan, Nurmi totesi.

