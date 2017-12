Joululaulujen illassa vieraita Juvalle

Joululaulujen illassa 14.12. Helluntaiseurakunnan temppelillä esiintyy ryhmä, jossa on solisti Heidi Hirvosen lisäksi pianisti Tapani Tissari, kitaristi Juha Kauppinen, sekä percussionisti Petri Manninen.

Ilta koostuu pääosin vanhoista perinteisistä joululauluista, jokunen uudempikin laulu mukaan mahtuu.

Heidi Hirvonen kiertää laulamassa ympäri vuoden erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa.

Joulukonsertteja hän on järjestänyt jo vuosikausia. Hän on vuosia haaveillut oman äänitteen tekemisestä, ja ensi vuoden puolella se onkin totetumassa.

Levy tehdään Tapani Tissarin kanssa yhteistyössä. Tissari on ammatiltaan pianonvirittäjä, lisäksi hän kiertää paljon säestämässä muita artisteja sekä esiintyy myös itse laulaen ja soittaen.

– Olen etuoikeutettu että saan kiertää näiden mahtavien muusikoiden kanssa ja viedä ihmisille rakkauden sanomaa Jeesuksesta, Heidi Hirvonen kertoo.

– Juvan helluntaiseurakunnassa laulamme myös pari yhteislaulua yleisön kanssa. Luvassa on tunnelmallinen ja koskettava ilta sekä ihana mahdollisuus laskeutua joulun tunnelmaan.

Pieksämäkeläinen Hirvonen on pitänyt joulukonsertteja useiden vuosien ajan. Juvalle hän tulee muusikkoryhmän kanssa nyt toista kertaa.