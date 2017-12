Aikoja riittäisi useammallekin – sairaanhoitajien nopean palvelun vastaanotto toiminut Juvalla kuukauden

NOPA eli nopean palvelun hoitajan vastaanotto on otettu Juvalla vastaan maltillisesti. Työparihoitajana toimivan Arja Haikaraisen mukaan NOPA-aikoja varataan nyt enemmän kuin ensimmäisellä viikolla, mutta päivät ovat varsin vaihtelevia.

– Tänään esimerkiksi on aika täysi päivä, mutta sitten taas viime perjantai oli rauhallinen. Pääsääntöisesti voisi sanoa, että alkuviikon päivät ovat kiireisimpiä, hän kommentoi tilannetta edellisenä torstaina.

NOPA-ajat ovat 20 minuutin aikoja. Juvalla niitä tarjotaan arkisin maanantaista perjantaihin kello 9-11 ja klo 12-14 eli yhteensä 12 aikaa päivässä. Ajat on jaettu työparihoitajien kesken niin, että jokainen työparihoitaja hoitaa NOPA-vastaanottoa vuorollaan.

Pika-aika on tarkoitettu vain yhden, suhteellisen nopeasti ratkaistavan terveysongelman hoitoon, ei monen vaivan läpikäymiseen. Tämä on Haikaraisen mukaan ainakin näin alkuun ollut joillekin epäselvää.

– NOPA-ajalla me emme voi lähteä tutkimaan monisairasta asiakasta päästä varpaisiin. Jos asiakkaalla on useampi terveysongelma, ohjeistan soittamaan oman alueensa hoitajalle, joka tekee hoidon tarpeen arvion ja varaa sitten ajan esimerkiksi omalle vastaanotolle.

Käytännössä NOPA-vastaanottoa on tarkoitettu esimerkiksi korvahuuhteluihin, haava- ja palovammakontrolleihin, ompeleiden poistoon ja lääkepistoksiin. NOPA-hoitajat kirjoittavat myös sairauslomatodistuksia lyhyttä eli lähinnä flunssasta johtuvaa poissaoloa varten.

Hoitajalla on periaatteessa mahdollisuus konsultoida lääkäriä tai pyytää lääkäri paikalle.

– Mutta välttämättä tämä ei onnistu aina reaaliajassa, koska lääkäriresurssit ovat tällä hetkellä rajalliset, Haikarainen toteaa.

Hoitajan arkeen NOPA ei tuo hoidollisesti mitään uutta.

– NOPA:a varten ei esimerkiksi ole tarvinnut käydä erillistä koulutusta, sillä NOPA-vastaanotolla hoidetaan asiakkaita samaan tapaan niin kuin jo olemme hoitaneet viimeiset 10 vuotta toimineessa hoitaja-lääkäri -työparimallissa, Haikarainen mainitsee.

Kuntalaisen näkökulmasta uutta on se, että NOPA-ajan voi varata itsenäisesti netistä. Nettiajanvaraukseen pääsee Essoten verkkosivujen etusivulta löytyvän Tästä ajanvaraukseen -painikkeen kautta.

Netin kautta asioimista on tapana pitää helppona ja kätevänä, mutta ainakin toistaiseksi juvalaiset ovat turvautuneet enemmän perinteisiin ajanvarausmenetelmiin.

– Sähköisesti ajanvarauksia on tehnyt vasta vähän. NOPA-ajanhan voi varata myös puhelimella soittamalla omaan hyvinvointikeskukseen ja Ensineuvoon tai sitten ihan suoraan hyvinvointikeskukseen tullessa, Haikarainen sanoo.