Tuoresuolattu kinkku myyntiin tällä viikolla – joulunseudun kinkkukauppaa on käyty jo kuukauden päivät

Joulunseudun kinkkukauppaa on Juvalla käyty jo kuukauden päivät. Todelliset kinkunystävät ovat aloittamassa kaupoissa jo kolmatta kinkkukierrosta.

Tuoresuolatun kinkun sesonkimyynti alkaa tällä viikolla ja jatkuu jouluun saakka.

Karkean arvion mukaan Juvalla myydään tänä vuonna parisen tuhatta kinkkua. Kinkkukauppa alkoi jo kuukausi sitten ja kiihtyy joulua kohti tultaessa. Kaikki myyntiin tulevat kinkut ovat kotimaisia.

Juvalaisessa joulupöydässä kinkku on säilyttänyt asemansa. Kalkkunan tai ankan myynti joulupöytään on vielä hyvin marginaalista, vaikka kalkkunarulla on lisännyt vähin erin suosiotaan.

Kalkkunarullan hienoisen suosion kasvun syytä selittänee se, että kinkun kaveriksi moneen joulupöytään katetaan myös kevyempiä lihavaihtoehtoja.

