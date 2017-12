JSP lähtee kehittämään kestävää ruokajärjestelmää – kilpailulla haetaan uusia kokeiluja, ja niille myönnetään rahaa

Juvalla, Sulkavalla ja Rantasalmella lähdetään luomaan alueellisesti kestävää ruokajärjestelmää. Sitä vauhditetaan kilpailulla, joka polkaistiin käyntiin tiistaina Juvalla järjestetyssä tilaisuudessa.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy (JSP), ja se on saanut rahoitusta Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta.

Järvi-Saimaan alue on päässyt mukaan yhtenä neljästä valtakunnallisesta alueesta Sitran rahoittamaan Alueellinen kestävä ruokajärjestelmä –hankkeiden joukkoon. Muut alueet ovat Ahvenanmaa, Lappi ja Keski-Suomi.

Alueellisen ruokajärjestelmä liittyy osana suurempaan kokonaisuuteen eli kiertotalouteen, jota varsinkin Sitra on voimakkaasti edistämässä.

Järvi-Saimaan hankkeen toteuttajina ovat Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n lisäksi Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnat, Tamora Oy, Luke, Luomuinstituutti, Pro Agria, Ruralia ja XAMK.

JSP:n kehitysjohtajan Simo Kaksosen mukaan hankkeella tavoitellaan maailman parasta ruokajärjestelmää eli kokonaisuutta, joka kattaa koko ketjun pelloilta, metsistä ja järvistä lautaselle.

– Tavoitteena on, että lähdemme kerralla tarjoamaan parasta ja haluamme olla ylpeitä siitä, mitä Järvi-Suomen alueella tehdään.

– Onko esimerkiksi kalastuksessa jo kaikki mahdollinen hyödynnetty. Väitän, ettei ole.

Hän uskoo, että esimerkiksi järvikalan ja riistan ympärille on mahdollisuutta saada uusia elinkeinoja ja lisää työpaikkoja.

– Tähtäimenä todellakin on alueellisen ruokajärjestelmän kehittäminen, ja isona kuvana on se, että ruuan tuotanto ja käyttö on vastuullista, Kaksonen mainitsee.

Kaksosen mukaan ruokahankkeen toteuttamisen ytimessä ovat kokeilut. Alueellisesti kestävää ruokajärjestelmää lähdetään toteuttamaan käytännönläheisesti kokeiluiden kautta.

Kuka hyvänsä voi ilmoittautua mukaan kilpailuun, ja hanke pystyy rahoittamaan kilpailun kautta valittuja kokeiluja.

Kilpailuun voi osallistua, olipa sitten yritys, yhteisö tai yksittäinen ihminen – se on avoinna kaikille. Kokeilu voi liittyä esimerkiksi järvikalan jalostusasteen nousuun tai kokonaan uusiin tuotteisiin.

Kaksonen odottaa, että kisaan tulisi kymmeniä hakemuksia, ja niistä päästään valitsemaan hyväksytyt kokeillut.

Kokeilut valitaan tiistaina julkistetun kilpailun avulla. Hakulomake kokeiluun löytyy JSP:n verkkosivuilta löytyvän hakulomakkeen kautta. Hakemuksen voi lähettää myös Simo Kaksosen sähköpostiin: simo.kaksonen@jarvisaimaanpalvelut.fi.

Kokeiluihin varataan rahaa 300 – 1 500 euroa per hyväksytty hanke. Ne valitsee raati, johon kuuluvat asiantuntina Merja Rehn Sitrasta, johtaja Sari Iivonen Luomuinstituutista, kehittämispäällikkö Heli Gynther Etelä-Savon Maakuntaliitosta ja tutkimuspäällikkö Teija Rautiainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK).

Järvisaimaalainen ruokajärjestelmä koostuu kuudesta osa-alueesta, jotka ovat kiertotaloutta ja luomutuotantoa tukevat Innovatiiviset hankinnat, ruokatuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen, hiilijalanjälkeä pienentävät älykkäät logistiset ratkaisut, ravinteiden kierrätys, villin ruuan ja metsien sekä vesien arvostus ja tuotantojärjestelmien käyttöasteen nosto ja uusiokäyttö.

Kaksonen korostaa, että alueellista ruokajärjestelmää rakennetaan yhteistyössä kaikkien Etelä-Savon toimijoiden kanssa. Yhteen kietoutuvat esimerkiksi tuottajat, elinkeinoelämä, julkinen sektori ja tutkimus.

Hyväksyttyjen kokeilujen kriteerinä on se, miten kokeilu toteuttaa järvisaimaalaista ruokajärjestelmää.

Kilpailuhakemuksessa on hyvä näkyä myös, millainen yhteys kokeilulla on Järvi-Saimaan alueeseen.

Kokeilujen toteuttamisaika on toukokuun 2018 loppuun saakka.

Kokeilut valitaan tammikuun 2018 loppuun mennessä, ja niiden toteuttaminen alkaa helmikuun alussa.

Kevään kuluessa on luvassa vielä toinen vastaava kilpailukierros.