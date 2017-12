Juva Campingin vetäjä vaihtumassa

Kunnanhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen tiedonannon Juva Camping -leirintäalueen vuokraoikeuden siirtymisestä. Lomakylää nykyään pyörittävä Jiipee-Lomat ky siirtämässä liiketoimintakaupalla leirintäalueen toimintaa Tmi RJH-Servicen Risto Hämäläiselle. Liiketoimintakauppa koskee leirintäalueen toimintaa ja irtaimistoa. Kunnan kanssa tehdyssä vuokrasopimuksessa on määritelty, että vuokraoikeus voidaan siirtää kuntaa kuulematta toiselle osapuolelle, mutta siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti tietyn määräajan puitteissa.

Jiipee-Lomien Jukka Petäjän ja RJH-Servicen Risto Hämäläisen mukaan kyseessä on pidempään suunniteltu muutos leirintäalueen ”vallan vaihdosta”. Hämäläinen on työskennellyt leirintäalueella jo viiden kesän ajan. Jiipee-lomat jatkaa edelleen Juva Rokkaa -festarin järjestäjänä paikalle. Lisäksi Petäjä kertoo jatkavansa myös Oravareittien kehittämistä ja kunnossapitoa.

Hämäläinen vastaa jo tällä hetkellä käytännössä leirintäalueen toiminnasta. Virallisesti vuokraoikeus on siirtymässä Hämäläiselle vuoden alusta. Juva Campingissa on yksi ympärivuotisesti käytössä oleva mökki, sekä 16 kesäkäytössä olevaa mökkiä. Majoituskapasiteettia on lähes 70 hengelle. Lisäksi alueella kymmennittäin telttapaikkoja, sekä sähköpaikkoja asuntoautoille.

Aiheesta laajemmin ensi viikon Juvan Lehdessä.