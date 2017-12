Johanna Kuusisto kulttuuri- ja nuoriso-ohjaajaksi – työ alkaa vuoden alusta

Juvan kuntaan on valittu yhteisöpedagogi (AMK) Johanna Kuusisto kulttuuri- ja nuoriso-ohjaajaksi 2.1.2018 alkaen toistaiseksi.

Tehtävää haki määräaikaan mennessä 19 henkilöä.

Kuusisto asuu Juvalla ja pyörittää muun muassa kulttuurituotannon ja valokuvausalan yritystään.

Hän on suorittanut AMK-opintojen jälkeen Voimauttavan valokuvan ammatillisen erikoistumiskoulutuksen Aalto-yliopistolla. Lisäksi hän on opiskellut esimerkiksi kuvankäsittelyä.

Kuusisto kertoo työskennelleeni koko ikänsä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Nuorisotyöstä on kokemusta moneen otteeseen, ja esimerkiksi Voimauttavan valokuvan opintojen aikana hän sai kokemusta vanhustyön puolelta.

Tuleva työ pitää sisällään 60-prosenttisesti kulttuuria, kuten tapahtumien järjestämistä ja vastuuta museoiden toiminnasta. 40 prosenttia työajasta on nuorisotyötä ja esimerkiksi pienryhmätoiminnan kehittämistä.

– Olen työskennellyt monella kulttuurin osa-alueella ja ollut perustamassa muun muassa nuorisovaltuustoa. Lisäksi olen kirjoittanut Juvan Lukioteatterin uusimman produktion. Kirjoittaminen ja teatteriharrastus tukevat varmasti tulevaa työtäni.

Lukioteatterin uusin näytelmä on nimeltään ”Armotonta menoa”, ja se tarjoilee ensi vuoden alkupuolella yleisölle musiikin ryhdittämänä lamavuosiin sijoittuvan selviytymistarinan.