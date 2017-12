Riistaväki tärkeällä asialla

Vuoden viimeisinä viikkoina metsien väki kerääntyy pitkin pitäjiä yhteen Eräsavujen ja Erätulien merkeissä. Näin Juvallakin, jossa perinteiset Erätulet pidettiin viime perjantaina.

Vuotuisessa tapahtumassa palkitaan ansioituneita ja puhutaan muutenkin metsien asiaa.

Valtakunnallisen riistaneuvoston puheenjohtaja Juhani Kukkonen muistutti Erätulilla ajankohtaisesti, että kaupungistuminen ja metsästäjien ikääntyminen vaikuttavat metsästykseen ja riistanhoitoon.

Kukkonen sanoi, että yhteiskunta tarkastelee metsästystä entistä kriittisemmin. Siksi riistaihmisten on huolehdittava ympäristöstä ja otettava luonto sekä metsästyksen eettisyys entistä tarkemmin huomioon. Jokaisen erästystä ja metsästystä harrastavan tulee painaa Kukkosen sanat mieleensä.

Metsästyksen ja riistanhoidon yhteiskunnallinen merkitys on tärkeää, ja vaikka kaupungistumisen myötä yhteys metsiin ja metsien ”viljaan” kapenee, se tulee pyrkiä säilyttämään.

Ilmiö lienee sama kuin metsänomistuksessa. Yhä useampi metsäomistaja on kaupunkilainen, jolloin side oikeisiin metsiin haurastuu. Sillä on vaikutusta myös metsien hoitoon ja hyvinvointiin.

Paikalliset riistanhoitoyhdistykset tekevät tärkeää työtä, joka ansaitsee kaiken tuen. Yhdistyksille on osoitettava myös riittävä taloudellinen pohja toimia. Yhtä lailla täytyy toivoa, että RHY-toimintaan osallistuu jatkossakin riittävästi kaikenikäisiä ihmisiä.