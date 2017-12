”Kinkkua meillä tuskin syödään” – neljä tuttua kertoo, mistä heidän joulunsa on tehty

Jouluun kuuluu lukemattomia perinteitä, joita vaalitaan sitkeästi. Toisaalta monien joulusta löytyy juuri hänelle tai hänen perheelleen tyypillisiä omia traditioita.

Esimerkiksi joulusauna lienee osalle ehdoton juttu, mutta saunomisen ajankohta vaihtelee. Samoin on myös kinkun laita: yksille riittää valmis rulla, toiset paistaavat suurta herkkuaan hartaudella ja kolmannet jättävät sen kokonaan pois pöydästä.

Juvan Lehti kysyi neljältä Juvalla parasta aikaa vaikuttavalta tai juvalaistaustaiselta ihmiseltä, mistä asioista heidän joulunsa rakentuu.

Kuinka paljon tunnelmoidaan lapsuudesta asti mukana kulkeneilla rutiineilla ja kuinka paljon mukana on uutta, aikuisiällä itse luontuja perinteitä?

Vastauksensa antoivat Juvan seurakunnan seurakuntapastori Mika Malinen, Juvan Lehden kolumnistit Onni Ojala ja Tuiku Rauhala sekä Juvan kunnan vs. tekninen johtaja Vesa Kankkunen.

Kysymykset:

1. Milloin ja minkä asioiden myötä sinun joulusi alkaa?

2. Mitä jouluvalmisteluja teet ja milloin?

3. Miten suhtautumisesi jouluun on muuttunut vuosien varrella?

4. Mihin joulusi päättyy?

Onni Ojala:

1. Meidän perheellä on yksi perinne: olemme leiponeet jo vuosia ensimmäiset joulutortut syyslomalla. Tätä lukuun ottamatta joulun odotus alkaa lahjojen ostamisella joulukuun aikana, ja varsinainen joulu alkaa vain joitain päiviä ennen jouluaattoa.

2. Yleensä ensimmäiset jouluvalmistelut aloitan noin viikkoa paria ennen aattoa ostamalla lahjoja, mutta tänä vuonna tyttöystäväni vahvalla myötävaikutuksella kämpillemme ilmestyi joulukuusi jo marraskuun alkupuolella. Joten joulu näkyy tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin!

3. Nykyisin joulussa tärkeintä on rauhoittuminen hektisestä arjesta ja perheen kanssa ajan viettäminen. Käytännön valmistelut aattoa varten alkavat tätä nykyä myöhemmin, esimerkiksi kuusi haetaan aaton aattona ja koristellaan aattoaamuna. Onhan joulu muuttunut niin tunnelmaltaan kuin sääoloiltaan. Jännitys ja lahjojen odotus on hävinnyt ja tilalle on tullut nautinto siitä, että saa olla tekemättä mitään ja syödä herkkuja mielensä mukaan.

4. Joulua tulee vietettyä kunnolla kotipaikallani Juvalla, joten yleensä joulu päättyy siihen, kun uuden vuoden vaihtumisen jälkeen palaan Tampereelle opiskelujen pariin.

Vesa Kankkunen:

1. Jouluni alkaa kalenterin mukaisesti 24. joulukuuta. Joulutunnelmaan virittäydyn paistamalla kinkun.

2. Varmistan lokakuun lopussa, että joulupukki on tulossa aattoiltana.

3. Joulun merkitys on nykyisin sama kuin lapsena, joulu on lasten juhla. Toki jännitys ei nykyisin ole samalla tasolla aattoiltana kuin lapsuudessa. Joka vuosi yritän katsoa sopivan kuusen hyvissä ajoin ennen joulua, mutta käytännössä se ei kuitenkaan toteudu.

4. Joulu päättyy Tapaninpäivän jälkeen, palaan töihin ja elämisen rytmi muuttuu normaaliksi.

Tuiku Rauhala:

1. Kun kaivan ainoan joulukoristeeni esiin. Se on kaunis, lumen kuorruttama talo, jonka ikkunoissa hehkuu valo ja räystäitä koristavat välkkyvät jouluvalot. Olen saanut sen ala-asteella ystävältäni joululahjaksi. Joulu hiipii luokseni talven tullen joko ystävien tai vaikka kanelin tuoksun mukana, mutta kyllä se viimeistään tulee, kun kummitätini kehottaa kirjoittamaan joulupukille. Lahjalistalle ensimmäiseksi menee edelleen oma koiranpentu ja tänä jouluna taidan myös toivoa lunta mäenlaskuun.

2. Kun joulu saapuu kotiini viimeistään marraskuun lopussa, pistän ensimmäiseksi glögin tulille ja joulutortut uuniin.

3. Uskoisin, että joulun merkitys on pysynyt itselleni melko samanlaisena vuodesta toiseen. Joulu tarkoittaa minulle kourallista läheisiä, rauhaa ja suklaisia sormenpäitä.

4. Oma jouluni päättyy pehmeästi uuteen vuoteen laskeutuessa. En varmasti kestäisi sellaista shokkia, että samana päivänä joulukuusi riisuttaisiin, herkkuruoka syötäisiin loppuun ja Tonttu-kappaleesta soisivat viimeiset sävelet. Se olisi ihan liikaa ainakin minulle.

Mika Malinen:

1. Jouluni alkaa aaton joulurauhan julistuksesta. Siinä vaiheessa valmistelut on tehty ja odotus saa päättyä.

2. Joulukorttien suunnitelmat alkavat pyöriä päässäni jo lokakuulla. Lisäksi alan kuunnella niihin aikoihin vaimoani sillä korvalla, että mitä lahjaa hänelle voisi ajatella. Korttien varsinainen askartelu tapahtuu yleensä hyvin lähellä niiden lähettämisen deadlinea.

3. Lapsena lahjat ja tietyt perinteet olivat tärkeitä joulussa. Nyt tykkään murtaa noita perinteitä. Yhtään laatikkoa tai kinkkua meillä tuskin syödään. Näin viisauden pikkuhiljaa kasvaessa joulun sanoma ihmiseksi syntyvästä Jumalasta on myös noussut jouluni keskiöön.

4. Eiköhän se kuusen lähtöön pääty. Ja kuuset eivät ole veljeksiä keskenään. Joku saattaa pitää neulasensa tammikuun loppuun asti. Se on joku mielentilan asia.