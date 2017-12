Yhdessä tehden, joulun tuntua ilmassa!

Juuri ennen yhtä vuoden suurimmista ponnistuksista, Juvan linnanjuhlia, järjestettiin perinteiset joulukadun avajaiset. Tämän vuoden tapahtumaan saimme talvisen kelin. Lunta tuiversi ja sormillekin saattoi tulla kylmä, mutta tunnelma oli lämmin. Moni piti kuitenkin lumen tuiverrusta parempana kuin vesisadetta, jota on jonakin vuonna tapahtuman aikaan myös koettu.

Joulukadun avajaiset marras-joulukuun vaihteessa on odotettu tapahtuma Juvalla. Moni pienempi näkee tuolloin ensi vilauksen joulupukista. Isompien kohokohtana usein on riisipuuro, jota tänäkin vuonna tarjoiltiin useampi sata lautasta.

Joulukadun avajaiset on usean toimijan yhteispanostus. Mikä merkittävintä, suurin osa työstä tehdään talkoilla yhteisen hyvän eteen. Ohjelma kootaan paikallisten toimijoiden kanssa yhdessä. 4H-yhdistys tarjosi joulukansalle keppihevostelua. Vehmaan talli toi poninsa tapahtumaan toivottaen näin juvalaisille hyvää joulun odotusta. Lions Club Juvan onginnasta kerättiin pientä maksua, mutta rahat lahjoitetaan lyhentämättömänä takaisin juvalaisperheisiin nuorten stipendeinä. Asioita tehdään joulun hengessä.

Tänäkin vuonna puuro- ja glögitarpeet sekä karamellit saatiin lahjoituksena paikallisilta kauppaliikkeiltä. Erityisen ilahduttavaa oli se, että kaikki Juvan elintarvikeliikkeet lähtivät mukaan sponsoroimaan joulukadun avajaisia. Liki 1000 henkilön ruokkimiseen tarvitaan lukuisia maitotölkkejä ja riisipusseja. Kanelia ja sokeriakin kuluu, kun ruokailijat maustavat annoksiaan.

Joulukadun avajaisten suunnittelu aloitettiin tänäkin vuonna vastuiden jakamisella. Kunnan tehtävänä oli tapahtumailmoitus muiden juoksevien asioiden ohella. Allekirjoittajan erityinen kunniatehtävä tämän vuoden tapahtumassa oli juontajana toimiminen. Juvan Yrittäjät ja Juvan Yrittäjänaiset julkistivat palkittavansa tapahtumassa. Vuoden yrittäjäksi valittiin Tapio Ikonen ja vuoden yrittäjänaiseksi Sari Härkönen. Parhaimmat onnittelut vielä molemmille!

Juvan Yrittäjänaiset jakoivat Juvakodilla lämmitettyä glögiä ja Juvan Yrittäjiltä löytyi voimat glögin kantoon. Puuroa jakamassa olivat Martat. Puuron kantoon osallistuivat Marttojen lisäksi kaksi vapaaehtoista lukiolaispoikaa. Juvan kunnan lahjoittamat yli 300 heijastinta jaettiin tapahtumassa kahden nuoren avustuksella.

Tapahtumassa jouluisesta musiikista vastasivat Juvan Puhaltajat. Lisävalot tapahtumaan ja äänentoisto oli tilattu juvalaisyritys Pax Productionsilta. Järvi-Saimaan Palvelut vastasivat kirkonkylän jouluvaloista ja joulukuusesta. Lisävalaistusta torialueelle toivat myös Juvantie ry:n hankerahalla hankkimat lamput, jotka olivat ensi kertaa testauksessa joulukadun avajaisten aikaan. Järjestyksen valvonnasta vastasivat Pakinmaan Metsästäjät ry. Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry auttoi puuro- ja glögipöytien tuomisessa ja poisviemisessä.

Tapahtumassa, josko pienemmässäkin, riittää puuhaa useammalle. Iso kiitos jokaiselle tapahtuman valmisteluun ja toteutukseen osallistuneille!

Nyt on aika rauhoittua joulun viettoon ja unohtaa arjen kiireet. Oikein rauhaisaa joulun aikaa kaikille!

Heidi Hänninen, Juvan kunnan kehittämispäällikkö