Juhlavuoden sielu lähtee – Laura Partamies suuntaa Keski-Suomeen

Juvan kulttuuriohjaaja Laura Partamies pakkasi viikko sitten tiistaina ja keskiviikkona viimeisiä tavaroitaan pahvilaatikkoon.

Työpöytä oli saatava tyhjäksi, kun torstaina hän teki viimeisen työpäivänsä Juvan kunnalle.

Samalla avautui uusi kirjoittamaton lehti nuoren naisen elämässä. Hän muutti Keski-Suomeen ystäviensä ja puolisonsa luo. Elämä on edessä ja Juva takana.

Jämptinä ihmisenä Partamies halusi jättää seuraajalleen siistin työhuoneen, jossa uuden ihmisen on helppo aloittaa työt.

Paperit ja kansiot ovat järjestyksessä, muistiot lähes valmiina, kun hän lähtee pois.

Vain Juvan 575-juhlavuoden muistio ja kunnan päättävien elinten käsittelyyn tuleva juhlavuoden loppuselvitys on viimeistä silausta vaille valmis.

Laura Partamies on ollut Juvan juhlavuoden primus motor, nainen, joka pitänyt Juvan 575-vuoden tapahtumia hallinnassa ja käsissään, että vuosi saatiin vietyä läpi.

Nyt kun juhlavuosi alkaa olla lopuillaan, on aika huokaista.

– Tämä on ollut mahtava vuosi ja Juva upea työpaikka. Vaikka työtä on riittänyt, Juvan juhlavuosi on saanut tuhansia ihmisiä liikkeelle. Olen nauttinut tästä työstä ja juhlavuodesta, hän sanoo.

