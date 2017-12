Puunmyynti pitänyt seurakunnan tilin plussalla – edessä silti tarkan euron vuosi ja veronkorotus

Juvan seurakunta tavoittelee juuri ja juuri plussan puolelle jäävää tulosta vuodelle 2018. Kirkkovaltuuston joulukuun alussa siunaaman talousarvion mukaan reilut 3200 euroa ylijäämäisen tuloksen mahdollistivat puukaupat, joita seurakunnan on määrä tehdä yhteensä yli 420 000 euron arvosta.

Puun myyminen on välttämätöntä, koska ilman metsätuloja seurakunnan varat eivät riitä kattamaan toiminnan pyörittämiseen meneviä kuluja.

Tilanne ei kuitenkaan ole ihanteellinen, sillä puunmyyntitulot on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti isojen remonttien kaltaisiin hankkeisiin.

– Puunmyyntituloilla on tarkoitus varautua poistoihin ja investointeihin, Juvan seurakunnan talouspäällikkö Tuula Kärkkäinen vahvistaa.

– Toiminnan ja talouden tasapainottamishankkeen loppuraportin mukaan seurakunnan talouden saamiseksi kestävälle pohjalle tulisi verotulojen, toimintatuottojen ja valtionavustuksen lisäksi toimintamenoihin käyttää puunmyyntituloista vuonna 2018 korkeintaan 75 prosenttia, vuonna 2020 korkeintaan 60 prosenttia ja vuonna 2022 korkeintaan 50 prosenttia, hän selvittää.

Juvan seurakunnan ensi vuoden talousarvioon mahtuu myös päätös kirkollisveroprosentin korotuksesta. Juvan kirkollisveroprosentti nousee 0,15 prosenttiyksikköä eli 1,5 prosentista 1,65 prosenttiin. Ilman veronkorotusta jäätäisiin miinuksen puolelle, mistä kertovat tämän vuoden luvut: vuoden 2017 verotilitykset ja valtionosuus olivat lokakuun loppuun mennessä noin 90 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2016.

– Seurakunnathan eivät ole enää vuoden 2017 alusta saaneet yhteistöverotuottoja. Valtio kyllä kompensoi niitä, mutta Juvan seurakunnan osalta pienemmällä summalla kuin mitä saisimme, jos käytössä olisi vanha systeemi, Juvan kirkkoherra Sirkka Pylkkänen kertoo.

– Itse asiassa jäämme tämän vuoden osalta yhteisöveroissa hieman yli 600 euroa miinuksen puolelle, Tuula Kärkkäinen mainitsee.

