Riku Jalonen Järvi-Saimaan Palveluiden toimitusjohtajaksi

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu maaliskuun alussa 2018. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI, yMBA Riku Jalonen.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n hallitus päätti uuden toimitusjohtajan valinnasta kokouksessaan perjantaina 22. joulukuuta.

– Olen etuoikeutettu saadessani aloittaa toimitusjohtajana yhtiössä, jota on johdettu ammattitaidolla. Etelä-Savon seudun haasteet ovat mittavat ja olen vakuuttunut, että seutu pärjää hyvällä yhteistyöllä. Toimitusjohtajan tärkein tehtävä on varmistaa yhtiön strategian toteutuminen ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen, Jalonen toteaa.

Riku Jalonen, 47, siirtyy tehtävään Arter Oy:n konsultin- ja kouluttajan toimesta. Aikaisemmin Jalonen on toiminut kehittämis- ja laatukonsulttina Aher Oy:llä, Hovi Group Oy:n laatujohtajana ja toimitusjohtajana sekä Taso 2002:n toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana.

Jalosella on vahva kokemus asiakasorganisaatioiden toiminta- ja johtamisjärjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Myös monipuoliset toimintajärjestelmäprojektit ja johtotehtävät toimitusjohtajana ovat hänen vahvuuksiaan.

Yhtiötä vuoden 2014 lopusta alkaen luotsannut Jukka Partanen siirtyy eläkkeelle 1.8.2018.

– Riku Jalonen on kokenut kehittäjä, joka tuo omalla osaamisellaan ja tyylillään uutta panosta Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimintaan ja koko seudun elinvoiman kehittämiseen, sanoo Järvi-Saimaan hallituksen puheenjohtaja Esa Lappalainen.

– Olen hyvin luottavainen Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n tärkeän tehtävän jatkuvuudesta ja sen roolin entistä suuremmasta merkityksestä Etelä-Savon seudulle Rikun johdolla, sanoo nykyinen toimitusjohtaja Jukka Partanen.