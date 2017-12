Infektiot työllistävät lauantain vastaanottoa – ”Tapaukset ovat olleet puolikiireellisiä”

Marraskuussa alkaneet lääkärin lauantaivastaanotot ovat Juvalla tulleet tarpeeseen. Kiireellisillä vastaanotoilla on riittänyt asiakkaita koko vastaanottoajan. Yleisimpiä lääkäriin hakeutumisen syitä on ollut puhjennut infektio.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Essoten avohoidon vastuulääkäri Eeva Björkstedt sanoo, että lääkärin lauantaiset vastaanotot ovat Juvan hyvinvointikeskuksessa lähteneet hyvin alkuun. Juvalaiset ovat hyvin löytäneet lauantain kiireelliset vastaanotot.

Päivät ovat olleet täysiä. Vastaanotossa on vain yksi hoitaja lääkärin apuna. Sen takia yksi hoitaja ei pysty lauantaisin ottamaan puheluja vastaan. Björkstedt toivookin, että lauantain kiireelliselle vastaanotolle aikovat hakeutuisivat sinne Ensineuvon puhelinpäivystyksen kautta.

Ensineuvon hoitaja tekee jo puhelimessa hoidontarpeen arvioinnin. Toinen mahdollisuus on tulla suoraan vastaanotolle odottamaan omaa lääkärivuoroaan.

– Pääsääntöisesti lääkärin apua on Juvalla tultu lauantaisin hakemaan erilaisten infektioiden taltuttamiseen sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Tapaukset ovat olleet niin sanottuja puolikiireellisiä, lääkärihoitoa vaatineita käyntejä ja lauantain vastaanottoajat ovat olleet täysiä, Björkstedt sanoo.

Lauantain kiireellinen vastaanotto toimii Juvalla kello 8-14. Perjantaisin lääkärin vastaanotto päättyy kello 16.

