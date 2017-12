Poliisin lupapalveluita yhteispalvelupisteelle

Tiettyjä poliisin lupa- ja neuvontapalveluita saa vastaisuudessa kunnan yhteispalvelupisteeltä.

Juvan kunnan ja Itä-Suomen poliisilaitoksen tekemä sopimus kattaa niin sanotun poliisin yhteispalvelun vakiovalikoiman. Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen joulukuussa.

Yhteispalvelupisteen henkilökunta muun muassa ottaa vastaan arpajaisiin ja rahankeräykseen, sekä majoitus- ja ravitsemistoimintaan liittyviä ilmoituksia.

Lisäksi palvelupisteen henkilökunta avustaa poliisin sähköisten verkkopalveluiden käytössä, esimerkiksi ajanvarauksen tekemisessä.

Yhteispalvelusopimus astuu voimaan vuoden alusta. Sopimus on määräaikainen ja se kestää toukokuun loppuun saakka. Tarkoituksena on kuitenkin jatkaa toimintaa vastaavalla tavalla senkin jälkeen. Kevään aikana on määrä solmia uusi sopimus, kunhan poliisin palveluvalikoima täsmentyy.

Kunnalle maksetaan yhteispalvelun toteuttamisesta 200 euroa kuukaudessa.

Sopimus on viime vuonna vahvistetun uuden yhteispalvelulain mukainen. Lain keskeisimpänä tarkoituksena on tukea digitalisaatiokehitystä ja sähköistä asiointia. Viranomaisten digitaaliset palvelut ja niiden käytön neuvonta tuodaan keskeiseksi osaksi yhteispalvelutoimintaa. Perusperiaatteena on viranomaisten sopimusperusteinen yhteistyö.