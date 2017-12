Jyrki Turunen on ja pysyy kiekkomiehenä – ”Ei kiinnostus jääkiekkoon häviä edes eläkeukkona”

Jyrki ”Jyyke” Turunen on omien sanojensa mukaan vähintään puolijuvalainen. Yli puolet vuodesta hän viettää eläkepäiviään Juvan Härkälässä Rapion Myllyn takana puolisonsa kotipaikalla. Toinen eläkevuosien vajaa puolikas kuluu Savonlinnassa Kyrönniemellä.

– Tänne on Juvalle ankkuroitu ja asutaan Härkälässä. Talolla on ikää jo 100 vuotta, asutaan itsenäisen Suomen syntymävuonna rakennettua taloa.

– Me ollaan tällainen juvalais-savonlinnalainen eläkepariskunta. Verot maksetaan Savonlinnaan, mutta ruokarahat kannetaan Juvalle ja täältä hankitaan muutkin palvelut. Juvalla on kaikki se, mitä me elämiseen ja olemiseen tarvitsemme, Jyrki Turunen tunnustaa.

Turunen tunnetaan innokkaana jääkiekkomiehenä. Jääkiekko veti jo nuorena poikasena Jyyken mukaansa. 14-vuotiaana hän aloitti pitkän peliuran SaPKossa. Raamikkaana pelurina Turunen kuului Savonlinnan Pallokerhon edustusmiehistöön 17 vuotta. Ehtipä Jyyke pelata Suomen nuorten maajoukkueessakin. Nyt Turusen pelipaita nro 3 on nostettu Talvisalon jäähallin kattoon.

– Ei se kiinnostus jääkiekkoon miehestä mihinkään häviä edes eläkeukkona. Pari peliä viikossa tulee katsottua telkkarista matseja, Turunen tunnustaa.

