Sari Väisäsesta maa- ja kotitalousnaisten uusi puheenjohtaja – ”Henkinen hätä maaseudulla on nyt suuri”

Juvan uusi maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtaja Sari Väisänen on huolissaan maaseudun elinvoimasta.

Vuodenvaihteessa puheenjohtajana aloittava Väisänen sanoo, että maaseutua koetellaan nyt monelta suunnalta.

– Väki ikääntyy, joukkoliikenne heikkenee, uusia työpaikkoja on vähän, nuoret lähtevät koulutuksen ja työpaikkojen perään ja moni maatalousyrittäjäkin on tiukoilla, Sari Väisänen luettelee maaseudun haasteita.

– Erityisesti nuoret maidontuottajat ovat ahtaalla. Henkinen hätä on maaseudulla ja erityisesti tiloilla nyt suuri. Toimeentulo on kaventunut ja monella tilalla on niskassaan iso velkataakka, joita tuotannon supistamispäätökset koettelevat, Sari Väisänen sanoo.

Väisänen ajaa päivittäin Juvalta töihin Sulkavalle. Päivittäisten työmatkojen aikana hänellä on aikaa miettiä maaseudun tilaa ja elämisen mahdollisuuksia maaseudulla. Hän on huolissaan työpaikkojen vähenemisestä ja väestön ikääntymisestä.

-Nämä Juvan-Sulkavan seudut ovat vanhusvoittoisia alueita. Pian ollaan tilanteessa, ettei kukaan enää jaksa puolustaa maaseutua. Tiestö heikkenee, julkinen liikenne näivettyy ja metsätalouden aliurakoitsijatkin unohtuvat. Pelottaa, että näiltä kulmilta viimeisetkin palvelut katoavat, kun kaikki keskittyy. Toivon, että pellot ja metsät jaksettaisiin pitää täällä kunnossa niin, ettei metsänhoito joudu ihan retuperälle, Sari Väisänen sanoo.

