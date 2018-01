Enää 15 päivää ensi-iltaan – tältä Juvan lukioteatterin uutuusnäytelmän harjoituksissa näyttää juuri nyt

Tunnelmaa Juvan lukion auditoriossa voi liioittelematta kuvailla sekavaksi. Toisaalta, juuri sellaiselta siellä kai kuuluukin tuntua, onhan paikalla vähintään kolmekymmentä lukioteatterin tämän vuoden esitykseen osallistuvaa nuorta, joiden voimin tehdyn näytelmän ensi-iltaan on aikaa enää 15 päivää.

Esityksen tuottaja, kuvataideopettaja Ullariikka Kutvonen myöntää, että tekemistä on vielä paljon, mutta hän lupaa kaiken valmistuvan ajallaan.

– Nyt olemme siinä vaiheessa, että työnteko alkaa pyöriä toden teolla. Tähän asti näyttelijät, bändi, tanssijat ja puvustus ovat harjoitelleet omina ryhminään, mutta tästä eteenpäin treenataan kaikkien ryhmien yhteistyötä, Kutvonen selvitti kuluvan viikon ensimmäisissä harjoituksissa keskiviikkoiltana.

– Saamme kyllä kokonaisuuden valmiiksi ensi-iltaan eli 19. tammikuuta mennessä, hän vakuutti.

Myös Armotonta menoa -nimisen musiikkinäytelmän päärooleissa nähtävät nuoret ovat luottavaisella mielellä. Monet heistä ovat tänä keväänä kirjoittavia abiturientteja, jotka ovat mukana lukioteatterissa jo kolmatta kertaa.

Heihin kuuluu muun muassa Katja Kervinen, jolle stressitasojen nouseminen ensi-illan kynnyksellä on tuttua puuhaa. Tämän vuoden näytelmässä hän esittää näytelmän keskushenkilöistä muodostuvan juvalaisen Halla-ahon perheen vanhaa emäntää.

– Joka vuosi on tuntunut, ettei tästä tule valmista, mutta tämän esityksen kanssa on vielä entistäkin enemmän sellainen tunne, että valmistuminen on ihan nippa nappa, Kervinen arvioi.

– Mutta aina on valmista tullut, hän hymyili.

Armotonta menoa -näytelmällä juhlistetaan Juvan lukioteatterin 25-vuotista taivalta. 1990-luvun musiikin ja vauhdikkaiden tanssikoreografioiden siivittämä esitys päättää kahdesta aikaisemmasta esityksestä koostuvan trilogian.

Esityksen on Juvan lukioteatterille käsikirjoittanut juvalainen Johanna Kuusisto ja ohjannut Hannele Penttinen. Esityksessä on mukana yli 60 juvalaista nuorta ja 10 aikuista.

