Pihan sisäänkäynti tukossa aura-auton jäljiltä – määräysten mukaan vastuu on kiinteistön omistajalla

Juvan Piikinkujalla Risto Löppösen johtamassa taloyhtiössä ollaan lopen kyllästyneitä. Asukkaiden sisäänkäynti ja yhteys Juvantien varressa kulkevalle kevyenliikenteenväylälle on mennyt tukkoon läpi talven käytännössä lähes jokaisen lumisateen jälkeen.

Neljän asunnon rivitalon jokaisen asunnon ulko-ovelta kevyenliikenteenväylälle kulkee polku, jonka päässä taloa ympäröivässä aidassa on aukko. Kun aura-auto pyyhältää talon ohi kevyenliikenteenväylää puhdistaen, se tulee samalla työntäneeksi sataneen lumen määrästä riippuen joskus hyvinkin vankan vallin aukkojen eteen.

Löppönen kertoo purkaneensa valleja toistuvasti.

– Aukkojen kohdalle pakkautunutta lunta on jouduttu mättämään kaiken talvea pois. Nyt aidan pieleen kasatut vallit alkavat olla jo niin korkeat, ettemme saa lunta enää mihinkään, hän sanoo.

Teiden talvikunnossapidosta Juvan kaavateillä vastaavan viranomaisen mukaan kysymys aura-autojen tukkimien pihaliittymien puhdistamisesta nousee esille joka talvi. Näin siitäkin huolimatta, että määräykset ja vastuut asiat suhteen ovat varsin selkeät.

– Oman pihan lumien työntäminen kaavatien laitaan on kiellettyä. Tontilla olevat lumet pitäisi hoitaa tontilla, myös ne, jotka aurataan kadulta tontin puolelle, Järvi-Saimaan palveluiden kuntatekniikanpäällikkö Hannu Suhonen sanoo.

– Vastuu lumien kuljettamisesta pois on siis kiinteistön omistajalla, hän tarkentaa.

