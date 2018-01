Ilmastointiremontti sulkee kirjaston – Toenperä-yhteistyön uudesta sopimuksesta neuvotellaan ensi viikolla

Juvan kirjasto suljetaan 8. tammikuuta alkaen. Asiakkaita palvellaan normaalisti vielä tänää, joskin kirjasto suljetaan jo kello 16. Myös huomenna lauantaina 6. tammikuuta kirjasto on kiinni. Varsinainen remonttisulku alkaa maanantaina ja jatkuu seuraavat kaksi viikkoa eli 21. tammikuuta asti.

Sanomalehdet voi sillä aikaa käydä lukemassa Sampolassa ja palautuksia jättää kirjaston palautusluukkuun. Varauksien noutaminen ja aineiston lainaaminen puolestaan onnistuvat kirjastoauto Jassossa.

Se poikkeaa Juvan kirjaston pihassa tiistaina 9. ja 16. tammikuuta kello 8.30-9.30 sekä perjantaina 12. ja 19. tammikuuta kello 14-15.

– Sulkuajalle osuu myös yksi kirjastolle suunniteltu tapahtuma. Kyse on 20. tammikuuta järjestettävästä Juha Ruohosen ja Kirsi Vertaisen esitelmästä koskien Partala-hanketta. Se siirretään joko kansalaisopiston tiloihin tai valtuustosaliin, Juvan kirjastonjohtaja Päivi Lehmusvuori kertoo.

Suurin osa Juvan kirjaston henkilökunnasta paiskii töitä myös ilmastointiremontin ajan. Työntekijöille on osoitettu huone virastotalolta, minkä lisäksi kaksi heistä tekee etätöitä. Lehmusvuoren mukaan työintoa kuulemma riittää, vaikka kirjaston väen kanttia onkin koeteltu viime aikoina. Sisäilmaongelmien lisäksi oman stressinsä on tuonut Toenperän kirjastoyhteistyössä mukana olevien kuntien väliset epäselvyydet.

On ruodittu muun muassa sitä, kenelle kuuluu korjata Juvan kunnan omistama, mutta Joroisten kunnan vuokraama kirjastorakennus.

– Nyt on sovittu, että 9. tammikuuta kokoonnutaan neuvottelemaan kaikkien kolmen Toenperä-yhteistyössä olevan kunnan (Joroinen, Juva ja Rantasalmi) kesken. Paikalla ovat ainakin kaikki kirjastonjohtajat, sivistystoimenjohtajat ja kunnanjohtajat, mahdollisesti myös luottamushenkilöitä, Lehmusvuori kertoo.

Kokoontumisen tarkoituksena on neuvotella Toenperä-yhteistyön jatkosopimus ja löytää sopu siitä, mitä Juvan kirjaston tiloille tehdään.

– Luotan siihen, että asiat pystytään sopimaan ja ratkaisemaan. Asioilla on tapana järjestyä, Lehmusvuori toteaa.

