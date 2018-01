Lukijalta: Älä hairahdu sameisiin vesiin, jos tarvitset elääksesi kirkkautta

Kaikilla meillä on elämässä vaikeuksia ja kipukohtia. Kenellä enemmän ja useammin, jollakulla vähemmän ja harvemmin.

Niistä pyritään selviämään kukin parhaan kykynsä mukaan. Monesti vaikeudet halutaan pitää salassa niin, ettei kovin moni ulkopuolinen niistä tiedä. Toisinaan, syystä tai toisesta, asiat leviävät kunnolla yleiseen tietoisuuteen.

Taakka kevenee jaettaessa, kun aidosti hyväntahtoiset kanssakulkijat vilpittömillä sanoillaan ja pyyteettömillä teoillaan auttavat vaikeuksiensa keskellä tarpovaa. Ikävä kyllä, löytyy myös niitä lajitovereita, joille nämä vastoinkäymisten hetket merkitsevät aivan muuta.

Vihdoinkin koittaa se hetki, jota on odotettu! ”Mitäs minä sanoin. Ei siitä mitään tule. Tiesinhän minä. ” on helppo todeta jälkiviisaasti.

Jokaisella on toki oikeus mielipiteeseensä ja sen ilmaisuun. Silti on surullista kuinka tärkeintä ei ole suinkaan ymmärtää, lohduttaa tai auttaa, vaan pikemminkin alleviivata sanojan omaa erinomaista viisautta asian suhteen. ”Mitäs läksit, noin siinä käy.”

Aiemmin tulin kovin surulliseksi ja jopa hieman ärsyyntyneeksi tällaisten ihmisten toiminnasta. ”Miten ne voivat toimia noin?” mietin nuorena kapinahenkisenä aatteen paloa tihkuen.

Nyt hiukan vartuttuani olen käsittänyt jotakin. Aina kun joku pahansuopa ja vahingoniloinen ihminen saa minut tuohtumaan ja pahoittamaan mieleni, hän on onnistunut. Hän on pilannut minun päiväni. Sillä loppujen lopuksi, me jokainen elämme itse omaa elämäämme.

Elämme niillä resursseilla, joita meillä kullakin on. Niiden ihmisten kanssa, jotka ovat meidän perheemme, sukumme ja läheisemme. Kuitenkaan emme pysty elämään kenenkään muun ihmisen kautta. Tukea, apua ja rakkautta voimme saada, mutta jos unohdamme itsemme, ei sekään auta.

Ihminen tarvitsee ihmistä ollakseen ihminen ihmiselle. Näin on joku viisas joskus sanonut, ja se pitää todella paikkansa. Joten ympäröi itsesi ihmisillä, jotka heijastavat samaa valoa kuin sinä itsekin. Älä hairahdu sameisiin vesiin, jos tarvitset elääksesi kirkkautta ja valoa.

Luota itseesi ja elämään, äläkä koskaan lyö lyötyä vaikka joku muu tekisi niin. Nosta kätesi mieluummin iloiseen tervehdykseen, sillä elämä kantaa.

Jenni Raitala, Juva