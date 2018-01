Kuivajääpuhdistus alkuun Vehmaassa – Jukotech Oy:n Konepalvelu puhdistaa työkoneita harvinaisella menetelmällä

Juvalainen Jukotech Oy:n Konepalvelu on aloittanut Vehmaassa työkoneiden ja laitteiden kuivajääpuhdistuksen. Suomessa vielä varsin harvinaisessa kuivajääpuhdistuksessa puhalletaan hiilihappojäätä työkoneen puhdistettavaan pintaan.

Kuivajääpuhdistusta on Suomessa oikeastaan tehty vain isoissa yrityksissä. Esimerkiksi VR suunnittelee sen käyttöä sähkölaitteidensa puhdistamiseen. Puuteollisuudessa sitä on käytetty syttymisherkän puupölyn puhdistamiseen.

Toimitusjohtaja Kari Autio sanoo, että Keski-Euroopassa kuivajään käytössä ollaan jo pitkällä.

Juvalle laitteisto saatiin hiljattain. Ensimmäisiä työkonepuhdistuksia Konepalvelu on nyt tehnyt hiilihappojäällä viikon verran.

Puhdistettavana on ollut betonitehtaan trukkeja sekä maatalouden navetassa käytössä olleita koneita. Aution mukaan kuivajääpuhdistus soveltuu lähes kaikkien materiaalien puhdistamiseen. Konepalvelussa hiilidioksidijään käyttö on hänen mukaansa vielä alkuopetteluvaiheessa, mutta odotukset kuivajään käyttömahdollisuuksiin ovat suuret.

