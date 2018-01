Kolumni: Mervi Simoskan ensimmäinen vuosi kunnanjohtajana aiheutti peltivaurioita

Kunnanjohtaja Mervi Simoska on Lapin Simossa syntynyt hallintotieteiden maisteri. Itseään hän on julkisuudessa kuvannut määrätietoiseksi, päättäväiseksi ja yleensä positiiviseksi.

”Laukkasen Heikki jätti isot saappaat.Tällaisena pienijalkaisena niitä on hankala täyttää. Hyvät eväät täyttämiseen saan varmasti kuitenkin Heikiltä ja muilta täkäläisiltä kuntajohtajilta, joiden kanssa olen jo pitkään tehnyt yhteistyötä.”

Juvan kunnan johdossa on ollut aiemmin viisi miestä. Heistä viimeinen, Heikki Laukkanen, johti kuntaa 30 vuotta ja sai jakamattoman arvostuksen niin kunnassa kuin maakunnassakin.

Laukkasen johtamistyyli oli mutkaton ja maanläheinen. Kuntatalous hänen syömähampaansa. Laukkasen talousosaamista hyödynnettiin myös maakunnassa. Hänen saappaita on hankala täyttää. Niinhän Mervi Simoska jo itsekin on myönsi.

Nainen kunnanjohtajana on Etelä-Savossa harvinaisuus. Maakunnassa kuntien ruorissa on neljä naista. Simoskan lisäksi naiset johtavat RaJuPuSu- alueella Puumalaa ja Rantasalmea. Neljäs nainen löytyy maakunnasta lähtöä suunnittelevalta Heinävedeltä.

Simoska on kertonut, että juvalaiset saivat hänestä kuntaa leijonaemon lailla puolustavan johtajan ja että parhaat päätökset juvalaisten asioista osaavat tehdä juvalaiset itse. Hän ei ole suuruuden ekonomian kannattaja.

”Pidän juvalaisten rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Juva on sopivan kokoinen toimimaan edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä erityisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä.”

Hänen mukaansa tasapainoinen talous on itsenäisen kunnan paras tae. Ensimmäisiä asioita ovat melko vakaassa kunnossa olevan 6 500 asukkaan kunnan talouden suunnittelu ja sote- palvelujen siirto Etelä-Savon uuteen sote- kuntayhtymään.

”Moni kokee muutoksen uhkaksi. Itse koen sen myös suureksi mahdollisuudeksi.”

Vuosi 2017 oli uuden kunnanjohtajan totutusajovuosi, eikä se mielestäni mennyt ehkä ihan putkeen. Ainakin peltivaurioita tuli. Miesmuistiin ei Juvalla ole koettu tilannetta, ettei kunnanjohtaja niele kunnanhallituksen esittelijää vastaan tehtyä vastaesitystä ja äänestyspäätöstä. Simoska jätti eriävän mielipiteen päätökseen, joka koski Toenperän kirjastoyhteistyötä. Kunnanjohtaja esitti yhteistyön lakkauttamista, mutta hallitus päätti lopulta toisin.

Ehkei tässä pitäisi paeta takavuosien taakse, mutta kyllä Laukkanenkin joutui joskus vastahankaan hallituksen kanssa. Jos hän totesi, että oltiin tulossa pattitilanteeseen, ja ettei kunnanhallitus tulisi hänen esitystään hyväksymään, niin hänellä oli otsaa peräytyä ja muuttaa esitystään.

Ensimmäisestä toimintavuodesta ei kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Osapuolet joutuvat varmasti tahoillaan hiomaan särmiä, ja kun ne on hiottu, niin varmasti yhteistyö alkaa sujua. Ainakin sitä sopii toivoa sekä kunnanjohtajalta, kunnan henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltäkin.

Kaikille heille toivotan yhteistyön täyteistä ja sujuvaa vuotta 2018.

Kari Kääriäinen

Kirjoittaja on Varkaudessa

asuva juvalaislähtöinen vaikuttaja.