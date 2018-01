Riista-ammunnan harjoittelu onnistuu nyt sisällä – kaksi riistanhoitoyhdistystä hankki yhdessä ampumasimulaattorin

Juvan ja Sulkavan riistanhoitoyhdistykset ovat hankkineet yhteisen ampumasimulaattorin. Simulaattoria käytetään eri riistaeläinten ammuntaharjoituksissa. Laitteeseen pystytään ohjelmoimaan 40 erilaista ammuntavaihtoehtoa ja -ympäristöä.

Simulaattorijärjestelmään kuuluu tietokoneen, projektorin ja valkokankaan lisäksi lasersäteellä toimiva asejäljitelmä. Laitteistoa tullaan käyttämään riistanhoitoyhdistysten ammuntaharjoituksissa.

Juvan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan Kari Hännisen mukaan simulaattori mahdollistaa eri riistaeläinten erittäin monipuolisen ja vaativan ammuntaharjoittelun. Sen avulla voidaan harjoitella ampumatekniikkaa ja eri olosuhteita.

Ampuja saa harjoituksesta välittömän palautteen muun muassa aseen piipun liikkeistä ja osumasta.

Simulaattorilla voidaan harjoitella riista-ammuntaa vuodenajoista riippumatta sisätiloissa ja turvallisesti ilman vahingoittumisriskiä.

Harjoittelua voidaan tehostaa säätämällä laitteiston vaihtoehtoja. Yli 40 eri ohjelman vaikeusasteita löytyy helposta erittäin vaikeaan.

Simulaattorilla voidaan harjoitella myös muun muassa rata-ammunnan kivääri- ja haulikkolajeja.

Lajeja on kaikkiaan 40. Simulaattori tulee yhdistysten jäsenten lisäksi yleiseen käyttöön. Ampumavuoroista riistanhoitoyhdistys tiedottaa myöhemmin. Parittomina kuukausina simulaattori on Juvalla ja parillisina Sulkavalla.

Juvan ja Sulkavan riistanhoitoyhdistysten yhteinen ampumasimulaattori on maksanut noin 16 000 euroa. Hankintaan on saatu EU:n leader-avustusta.

