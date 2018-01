Salajärvellä ei vielä luistella

Salajärven retkiluistelureittiä ei näillä näkymin päästä vielä hetkeen avaamaan.

Reitin parissa aktiivisesti puuhaavan Jukka Petäjän mukaan jäätilanteen kehittymistä reitillä on tarkkailtu, mutta näkymä ei luistelun suhteen ole tällä hetkellä erityisen hyvä.

Petäjän mukaan jään päällä on kohtuullisen paljon lunta. Se toimii osaltaan eristeenä ja hidastaa kunnollisen jään muodostumista.

– Tällä hetkellä ei voi suositella edes jalankulkemista Salajärven jäällä. Järven pinnalla on noin kymmenen sentin lumikerros, Petäjä kertoo.

Hiljattain on saatu avattua retkiluistelureittejä Punkaharjulla ja Oravissa. Avatut reitit sijaitsevat kuitenkin enimmäkseen isompien avovesien äärellä. Ne eivät ole siis jäätyneet niin aikaisin, mitä pienemmät järvet, eikä lunta ole päässyt kasautumaan yhtä paljoa.

– Pienemmän sisäjärven kannalta tämän talven kelit eivät ole olleet kovin hyvät. Yhtään ei uskalla arvailla koska jää on riittävän kantava Salajärvellä. Tarvittaisiin ihan kunnon pakkasia, Petäjä toteaa.