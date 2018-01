”Tykkään tästä hommasta” – Antti Ruottisella riittää tekemistä, vaikka osa töistä valuu Kiinaan

Aamun lehtien luku ja päivän asioista keskustelu avaa päivän Savosetin Juvan monipalvelukeskuksessa. Päivän tapahtumien avaamisessa on mukana lähes parikymmentä kehitysvammaista. He osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja asioiden kommentointiin.

Tunnelma on reipas ja iloinen. Torstaiaamun puhutuimmat uutiset liittyivät lähestyviin presidentinvaaleihin sekä lemmikkikuulumisiin, kun Juvan Lehden kuvissa oli mukana tuttujenkin lemmikkejä.

Juvan monipalvelukeskus on sananmukaisesti monipalvelukeskus. Se tarjoaa erilaisia kuntoutus- ja valmennuspalveluita päivä- ja työtoimintaa erityistukea tarvitseville ja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville sekä palkkatukityötä. Monipalvelukeskuksen johtaja Irma Suuronen kertoo, että asiakkaita on kaikkiaan 25.

Ulkopuolelle Savoset myy pesulapalveluja, autojen ulko- ja sisätilojen pesua sekä erilaisia alihankintatöitä. Tosin alihankintatyöt ovat vuosien saatossa paljon vähentyneet ja siirtyneet joko Viroon tai Kiinaa.

Autot sentään likaantuvat vielä Suomessakin. Savosetissa niiden pesun, vahauksen ja sisäpuhdistuksen hoitavat Antti Ruottinen ja Elias Efstathiou. Ruottinen ollut pesuhommissa 19 vuotta. Autoja monipalvelukeskuksessa pestään ja vahataan keskimäärin 1,5 auton päivävauhdilla.

– Tykkään tästä hommasta. Autot minua kiinnostavat, Ruottinen ylpeänä kertoo omasta työstään.

