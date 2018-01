Yksi mies, monta työtä – tänään 70 vuotta täyttävä Erkki Matiskainen tekee kaikkea saksien teroittamisesta matojen kasvattamiseen

Erkki Matiskaisen suu käy niin, että hitaampia heikottaa. Muutamassa hetkessä yli 40 vuotta yrittäjänä toiminut mies on käynyt läpi työuransa huiput ja pohjakosketukset.

Hän tietää, miltä tuntuu olla niin suosittu, että työtä riittää kellon ympäri, mutta toisaalta hän on kokenut nahoissaan myös sen, kuinka kipeästi konkurssi kirpaisee.

– Luonnetta se vaatii, tiettyä hurjuutta on oltava mukana. Markkinataloudessahan pienyrittäjä ei usein tunnu olevan yhtään mitään, sudetkin vaikuttavat enemmän suojelluilta, puuseppänä ja teroittajana elämäntyönsä tehnyt Matiskainen kuvailee valitsemaansa osaa.

Erkki Matiskainen syntyi 12 sisaruksen parven jatkoksi Puumalassa sotien jälkeen vuonna 1948. Neljä vuotta myöhemmin perhe muutti Juvalle.

Nopean puheenparren ja toisinaan jääräpäisen luonteen hän katsoo perineensä isältään, kun taas äidiltään poika kertoo saaneensa luonteeseensa annoksen sovittelevuutta.

Saattaa kuulostaa erikoiselta, mutta Matiskaisesta todella huokuu sekä tinkimätöntä ”menen vaikka läpi harmaan kiven” -asennetta, että joustavuutta ja jopa herkkyyttä.

Viimeksi mainitusta nähdään pilkahdus silloin, kun mies puhuu kolmesta pojastaan.

– Jos jollain, niin heillä uskallan lähteä ylpeilemään. Minulla on tosi hyvät pojat, jotka ovat näppäriä käsistään, osaavat tehdä melkein mitä vaan, isä kehuu silmäkulmat kosteina.

