Huomenna se alkaa – Juvalla presidentinvaalien ennakkoäänestys tapahtuu kunnanvirastolla

Presidentinvaalien ennakkoäänestys käynnistyy huomenna keskiviikkona 17. tammikuuta, ja Juvalla ennakkoäänensä voi antaa yhdessä paikassa eli kunnanvirastolla.

Äänestyspaikka on viraston yhteispalvelupiste osoitteessa Juvantie 13.

Ennakkoäänestys kestää tiistaihin 23. tammikuuta saakka.

Jos presidentinvaalissa toimitetaan kaksi kierrosta, toisen kierroksen ennakkoäänestys järjestetään kunnanvirastolla 31.1.-6.2. välisenä aikana.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna arkisin kello 9-18 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin kello 10-14.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28. tammikuuta. Jos vaalit menevät toiselle kierrokselle, toinen varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 11. helmikuuta.

Juvalla on varsinaiseen äänestyspäivään kaksi äänestysaluetta. Toinen on kirkonkylän äänestysalue, ja äänestyspaikka on Vesiliikuntakeskus Sampola Hiihtäjäntie 3:ssä. Toinen on Männynmäen äänestysalue Ammattikouluun tiloissa Tirrolantie 7:ssä.

Äänioikeutetun on esitettävä äänestyspaikalla selvitys henkilöllisyydestään esimerkiksi poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Muiden vaalien tapaan myös presidentinvaaleissa toimitetaan laitos- ja kotiäänestyksiä.