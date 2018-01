20 000 kuutiota puuta nurin viitostien uudelta linjalta – jättiremontin urakoitsija saattaa kuitenkin vielä vaihtua

Juvan ja Mikkelin väliseen viitostien perusparannukseen liittyvä puuston korjuu on alkanut. Parasta aikaa korjuuta tehdään kolmen koneketjun voimin Mikkelin puolella Koskentaipaleentien tienoilla.

Sieltä työt etenevät kohti Juvaa niin, että niiden on määrä olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä.

– Pääsääntöisesti puuston täytyy olla korjattuna silloin, koska 1. huhtikuuta varsinaisen tietyön hoitavalla perusparannuksen urakoitsijalla pitää olla mahdollisuus aloittaa omat työnsä, puunkorjuusta vastaavan Metsänhoitoyhdistys (mhy) Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen kertoo.

Viitostien uutta tielinjaa varten tehtävän puista vapaan maastokäytävän pituus on 17 kilometriä.

Kyseiseltä matkalta korjataan yhteensä noin 20 000 kuutiota puuta, mikä täyteen lastatuiksi puutavara-autoiksi muutettuna vastaa suunnilleen 350 autollista.

– Toimimme valtaosin uudella tielinjalla. Siksi työmaalla ei ole vaikutuksia valtatien liikenteeseen, mutta kylä- ja yksityisteille vaikutuksia sen sijaa tulee. Niiden varsille laitamme varoitusmerkkejä ja väliaikaisia nopeusrajoituksia, Pajunen sanoo.

Samaan aikaan, kun uutta tielinjaa jo raivataan, istuvat remontin tilaajan Liikenneviraston ja 121 miljoonan euron pääurakan kilpailutuksen niukasti Destialle hävinneen Lemminkäisen edustajat vielä neuvottelupöydän ääressä.

Viimeksi mainittu on jättänyt markkinaoikeuteen valituksen, joka uhkaa siirtää tieremontin alkamista eteenpäin kuukausikaupalla.

– Valituksen ovat pisimmillään noin vuoden prosesseja. Valitus voi siis olla käsittelyssä markkinaoikeudessa vuoden, minkä jälkeen tulee päätös. Sen pohja sitten päätettäisiin, että miten lähdetään jatkamaan, Liikenneviraston projektipäällikkö Harri Liikanen sanoo.

Hänen mukaansa Liikenneviraston ensisijaisena pyrkimyksenä on löytää neuvotteluratkaisu Lemminkäisen kanssa.

– Se on meidän tavoitteissamme. Totta kai pyrimme siihen, että jos valitus menee markkinaoikeuteen, pyydämme nopeutettua käsittelyä, mutta kyllä siinä joka tapauksessa aikaa menisi. Toivottavasti ei kuitenkaan vuotta, hän toteaa.

Lue lisää 18.1.2018 Juvan Lehdestä!