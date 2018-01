Näyttelyn alla taitelijastakin kuoriutuu roudari – Matti Kurkelan uusin näyttely aukeaa tänään

Juvan Hatsolassa omaa ateljeetaan isännöivällä kuvataiteilija Matti Kurkella on riittänyt kiirettä viime päivinä. On pitänyt pakata ja purkaa, asetella ja ripustaa. Ulkopuolisen saattaakin olla vaikea hahmottaa, kuinka paljon työtä yksityisnäyttelyn pitäminen vaatii.

Kurkelan uusin näyttely, Havahduksia, aukeaa yleisölle kulttuurikeskus Poleenissa Pieksämäellä tänään.

– Minun töissänihän on paljon luonnon muotoja ja pelkistettyjä maisemia. Ainakin itse sitä usein luonnossa kulkiessaan havahtuu johonkin paikkaan, että tässähän on kaunista. Nimi tulee osittain siitä, Kurkela kertoo.

– Lisäksi on hienoa, kun ihmiset näkevät jonkin teoksen, joka ei ensin aukea heille, mutta kuinka he sitten yhtäkkiä havahtuvatkin ymmärtämään sitä. Meidän pitäisi arjessakin useammin havahtua huomaamaan ympäristömme, antaa itsellemme mahdollisuuksia huojentaa oloamme katselemalla luonnon kauneutta, hän lisää.

Koska Poleenissa seuraavan kuukauden ajan esillä olevat työt ovat kaikki myynnissä, Matti Kurkelan on pitänyt hinnoitella ne. Tehtävä ei kuulemma ollut sieltä mieluisimmasta päästä.

– Oman taiteen rahallinen arvottaminen on yksi näyttelyyn valmistautumisen ikävimpiä puolia, hän toteaa.

Toisaalta hinnoittelemiseen on pitänyt tottua. Valmiiden töiden myymistä voi pitää käytännön sanelemana välttämättömänä osana taitelijan elämää.

Kurkela on hakenut apurahoja näyttelyidensä pitämiseen, mutta esimerkiksi uusiin teoksiin tarvittavien materiaalien hankkimiseen, ateljeen lämmittämiseen ja oman vatsan täyttämiseen tarvitaan taiteen myynnistä saatavia tuloja.

– Kyllä näyttelyt ovat taiteilijoille monella tavalla isoja ponnistuksia. Esimerkiksi Helsingissä gallerioihin voi olla vuoden tai jopa puolentoista jonot. Sittenkään ole varmaa, hyväksytäänkö omaa näyttelyä sinne, ja jos hyväksytään, se tietysti maksaa.

