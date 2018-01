JiiKoo Hurjat hurmaa peli-ilollaan – ”meidän joukkueessa ei ole yhtään hampaat irvessä vetäjää”

Iloinen, energinen, hassutteleva ja kannustava. Hurjiksi nimetyn JiiKoon salibandyn naisporukan pelaajille ei tuota vaikeuksia keksiä hyvää sanottavaa omasta joukkueestaan.

Kaikkein eniten Hurjia yhdistävät kuulemma nimenomaan toinen toistensa tsemppaaminen sekä halu ja pyrkimys aidon peli-ilon ylläpitämiseen.

– Ei meidän joukkueessa ole kyllä oikeastaan yhtään sellaista ihan hampaat irvessä vetäjää, Minna Häkkinen arvioi.

– Ja se on kanssa hyvä, että meillä ei olla heti moittimassa toista, jos tulee virheitä, Maiju Luukkonen lisää.

Luukkonen ja etenkin Häkkinen kuuluvat täkäläisen naissalibandyn uranuurtajiin. Viimeksi mainittu on pelannut salibandya Juvalla siitä asti, kun muutti paikkakunnalle eli vuodesta 1998.

Vuosi toisensa jälkeen naiset ovat saaneet kasaan oman joukkueen, mutta tällä hetkellä tilanne on poikkeuksellisen hyvä. JiiKoo Hurjien Whatsapp-ryhmään kuuluu 30 naista, joista reilut parikymmentä pääsee treenaamaan säännöllisesti.

Nuorimmat ovat yläkouluikäisiä, vanhimmille on kertynyt elämänkokemusta monta kymmentä vuotta enemmän.

– Meillä on tosi kiva ikäjakauma. On hienoa, että olemme nyt saaneet houkuteltua nuoria mukaan, Maiju Luukkonen iloitsee.

– Juuri nyt pelaajista ei ole pulaa, mutta totta kai uusia saa aina tulla mukaan. Ihannetilanne taitaisi olla se, että saisimme kasaan omat joukkueet meistä vanhemmista ja toisaalta näistä nuorista pelaajista, Mira Tegelberg mainitsee.

Lue lisää 18.1.2018 Juvan Lehdestä!