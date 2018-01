Kolumni: Luontomatkailijoiden näkökulmasta Juva erottuu kahdella kärkituotteella

Siivosin parisen viikkoa sitten entistä työhuonettani. Sitä samaa, jota aikaisemmat matkailusihteerit olivat pitäneet ennen minua tukikohtanaan. Huoneeseen oli kertynyt materiaalia menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä. Historian havina oli käsin kosketeltavissa löytäessäni 80-lopulla valmistuneen Juvan kuntamarkkinointioppaan ja 2000-alussa lanseeratun kesäasukaspassin.

Eniten ajatuksia kuitenkin herätti talteen otettu Metro-Lehdessä vuonna 2006 julkaistu Hannes-sarjan sarjakuva.

Sarjakuvassa helppoheikki kaupustelee matkamuistoja Juvalta jossakin päin Etelä-Suomea. Paikalle tulee mies, joka ihmettelee kuka nyt tahtoisi ostaa matkamuiston Juvalta. Helppoheikki siihen, että voisiko paikalle tullut mies kuvitella koskaan elämässään käyvänsä Juvalla. Tähän mies vastaa, että en, jolloin helppoheikki osoittaa kädellään matkamuistoja. Helppoheikin mielissä herran vastaus antaa oikeutuksen Juvan matkamuistojen myymiselle Ruuhka-Suomessa, kun eihän siellä Juvalla kukaan käy.

Tämän lehden ilmestymispäivänä allekirjoittaneen voi tavata isolta kirkolta eli tarkalleen ottaen Helsingin messukeskuksesta Matkamessuilta. Tavoitteena on edistää Juvan ja koko Mikkelin alueen matkailua. Haluamme kertoa miksi tänne ehdottomasti kannattaa tulla.

Mitä Juvalta siis markkinoidaan matkailussa? Vahvuuksiamme ovat luonto, erilaiset tapahtumat sekä ainutlaatuiset käyntikohteet. Juva rokkaa ja Kuninkaankartanon kesäteatteri tuovat paikkakunnalle tuhansia matkailijoita joka kesä. Wehmaan teehuoneella tarjoiltiin viime vuonna enemmän teekattauksia kuin Lontoon Ritzissä: yli 13 500 kappaletta.

Rapion mylly ja Vanhan Kilkkilän puutarha ovat upeita käyntikohteita kesäaikaan. Tässä muutamia vain mainitakseni.

Järviluonto itsessään on suuri matkailuvaltti. Moni eteläsuomalainenkin tulee tänne mökkeilemään ja nauttimaan luonnon rauhasta.

Luontomatkailijoita ajatellen Juvalla on kaksi kärkituotetta, joilla erotumme muista Järvi-Suomen kunnista. Oravareitti Juvalta Sulkavalle on suosittu melontareitti. Se on Suomen ensimmäinen biologisesti tutkittu, maastoon merkitty vesiluontopolku. Toinen kärki on vasta tekemässä tuloaan: Saimaan Geopark, jonka alue ylettyy Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntiin. Juvalta alueessa on mukana geokohteita Luonterilta sekä molemmat paikkakuntamme museoalueet. Geopark-alueesta odotetaan tulevaisuuden suurta kansainvälisen tason matkailuvalttia.

Vaikka työhuonetta siivosinkin, en ole kunnantalolta mihinkään muuttamassa. Silloin kun en ole messuilla, yrityskäynneillä tai palavereissa, minut voi tavata uudesta työhuoneestani, jonka koordinaatit ovat kolme huonetta nykyisestä oikeaan.

Tämän viikonlopun koordinaatit ovat hieman erilaiset: Messukeskus ja osasto ovat 6g2. Tulehan tervehtimään! Uudet esitteet ovat muuten juuri saapuneet. Esitteitä on jaossa messuilla ja ensi viikosta alkaen kunnantalon aulassa sekä matkailuinfossa Juvan ABC:llä.

Heidi Hänninen

Kirjoittaja on Juvan

kunnan kehittämispäällikkö