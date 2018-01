Juvan Lehti selvitti: Kaksi kolmesta yhdeksäsluokkalaisesta kokee jatko-opiskelupaikan valinnan vaikeaksi

Suurin osa juvalaisista yhdeksäsluokkalaisista kokee jatko-opintopaikan valitsemisen vähintään jonkin verran vaikeaksi hommaksi. Juvan Lehden tekemän kyselyn perusteella noin 45 prosenttia vastaajista eli 24 nuorta kokee yhteishakulomakkeelle vaadittavien jatko-opintopaikkojen listaamisen jonkin verran vaikeaksi.

Noin 18 prosenttia eli 10 vastaajaa pitää sitä melko vaikeana ja noin kuusi prosenttia vastaajista eli kolme ysiä kokee itseä kiinnostavan ja hakemiseen houkuttelevan jatko-opintopaikan löytämisen erittäin vaikeaksi.

Jatko-opiskelupaikan valitsemisen kanssa pähkäilevän enemmistön lisäksi Juvalta löytyy myös ysejä, jotka kokevat kyseisen tehtävän helpoksi. Juvan Lehden kyselyyn vastanneista heitä on noin kolmannes eli 17 nuorta.

Sanallisten vastausten perusteella näyttää siltä, että helpoksi valinnan kokevat ovat myös eniten innoissaan peruskoulun jälkeen odottavista jatko-opinnoista.

– Odotan innolla, vaikka kavereita ei näekään enää niin usein, yksi jatko-opintopaikan valitsemisen helpoksi kokevista kommentoi.

– Odotan myönteisesti opiskelua ja sitä, millaista se on lukiossa, toinen mainitsi.

Yhteishaku toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa helmikuun 20. päivä. Siitä seuraavien kolmen viikon aikana yhdeksäsluokkalaisten on tehtävä päätöksensä siitä, mihin kouluihin he peruskoulun päätyttyä pyrkivät.

Kyse on isosta asiasta, mutta juvalaisnuoret tuntuvat suhtautuvan siihen rauhallisesti.

– Se (yhteishaku) vaan tulee. Minulla on ihan rauhalliset fiilikset sen suhteen, Juvan yläkoulun 9B-luokalla opiskeleva Marija Hyytiäinen toteaa.

