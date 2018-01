Janne Vitikko nappasi palkinnon AKK-Motorsportin Mestareiden illassa – ensi kesänä mukaan rallicrossiin

Juvan Urheiluautoilijoiden jokamiesluokan SM-hopeaa voittanut Janne Viitikko aikoo ensi kesänä kokeilla rallicrossia. Viitikon tarkoituksena on ajaa kesällä muutama rallicross-kisa. Hän kuitenkin korostaa, että kyseessä on pikemminkin kokeilu kuin lajinvaihto. Hän aikoo edelleen jatkaa kilpailuaan jokamiesluokassa.

– Rallicross on sen verran kallista puuhaa, että ilman merkittäviä sponsoreita lajin harrastaminen ja kilpailuissa ajaminen ei onnistu. Jatko lajissa on puhtaasti sponsoreista kiinni.

Viitikko palkittiin jokamiesluokan etuvetoisten ja kardaaniautojen SM-hopeasta AKK-Motorsportin Mestareiden illassa Jyväskylässä. Vuosittaisessa mitaligaalassa palkinnon saivat kahden parhaat kuskit ja seurat. Janne Viitikko on 24-vuotias autourheilun harrastaja. Jokamiesluokassa hän on ehtinyt kisata jo melkein 10 vuotta. Kilpailu-ura alkoi jo 15-vuotiaana ja hän voitti heti syntymäpäivänään ensimmäisen kisansa Juvalla.

Nuoren miehen sai jokamiesluokan autokisoihin mukaan isän esimerkki.

– Isä harrasti lajia ja se harrastus toi minutkin mukaan lajin pariin, Vitikko kertoo.

Oman uransa merkittävimpänä saavutuksena hän pitää viime kesän Pellon kilpailun voittoa. Hän voitti heinäkuussa Pellossa Volvollaan kardaanivetoisten jokamiesluokan finaalin. Kisassa oli mukana yli 150 autoa.

