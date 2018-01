Juvan kirjastossa on nyt mahdollista pelata ”pleikkarilla” – myös peli-illat mahdollisia

Juvan kirjastossa voi pelata keskiviikkoisin ja perjantaisin Play Station -pelikonsolilla kello 13.30-18.30.

Jos kiinnostusta löytyy, voidaan tulevaisuudessa järjestää erillisiä peli-iltoja.

Pelikonsoli on tarkoitettu kaikkien halukkaiden käyttöön. Kotilainaan pelikonsolia ei anneta. Kirjastossa pelaavilla on oltava kirjastokortti. Peliohjaimia on kahdelle pelaajalle.

Tällä hetkellä kirjastossa pelattavana on viisi eri peliä. Legendaarinen Crash Bandicoot, jalkapallon ystäville FIFA 17 ja Rocket League, vähän jännittävämpi Plants vs. Zombies sekä hauska Rayman Legend. Pelit sopivat kaikille vauvasta vaariin.

Lumme-kirjastoista löytyy myös kotilainattavaksi 380 kpl erilaista konsolipeliä niin PS4-, Xbox One-, Wii U-, PS3-, ja Xbox 360- muodoissa.