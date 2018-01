Seurakunnalle uusi logo – tutun pohjan huipulla kohoaa vielä tutumpi torni

Juvan seurakunta on ottanut käyttöönsä uuden logon. Logon lisäksi seurakunta on uudistanut koko graafisen ilmeensä eli esimerkiksi kirjekuoret, käyntikortit ja lehdessä julkaistavien kirkollisten ilmoitusten ulkoasun.

Ensimmäiset uudella tyylillä julkaistavat kirkolliset ilmoitukset löytyvät 25.1.2018 ilmestyneestä Juvan Lehdestä.

Viime sunnuntaina messun jälkeen kirkkokahvien yhteydessä seurakuntalaisille esitelty uusi tyyli näkyy jatkossa myös Juvan seurakunnan nettisivuilla. Netin uudistaminen vaatii vielä viimeisiä viilauksia, mutta jo julkaistujen uudistusten kanssa yhteneväiset nettisivut on tarkoitus avata kaiken kansan käytettäväksi helmikuun alussa.

Seurakunnan graafisen ilmeen uusiminen tuli ajankohtaiseksi Juvan 575-juhlavuoden ja sitä varten suunnitellun logon myötä. Seurakunnan uusi tyyli perustuukin nimenomaan 575-juhlan ristitunnukseen.

– Jos juhlavuotta ei olisi ollut, emme me olisi tällaista ruvenneet vääntämään. Meillä ei ollut mitään pakkoa, mutta nyt vain palikat osuivat kohdalleen, Juvan seurakunnan kirkkoherra Sirkka Pylkkänen sanoo.

Samoin kuin 575-juhlavuoden tunnus, myös seurakunnan uusi logo on tyylitelty versio Partalan pellosta vuonna 2016 löytyneestä muinaisrististä. Siinä missä juhlavuoden ristitunnuksessa nähtiin mustan rinnalla sinistä ja vihreää, seurakunnan logon musta-kultainen värimaailma on saanut innoituksensa Juvan vaakunasta.

575-juhlavuoden tunnukseen verrattuna seurakunnan logo on myös pelkistetympi ja yksinkertaisempi, mutta suurin eroavaisuus löytyy seurakunnan logon huipulta.

Siellä, ristin kärkenä, kohoaa Juvan Pyhän Ristin kirkon torni.

