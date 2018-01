Partalan uniikeista muisnaislöydöistä julkaistaan kirja – ”ainutlaatuinen ja merkittävä kohde”

Kappaleita lasi-ikkunoista ja viinilaseista, sirpaleita kaakeliuunin kaakeleista ja kolme kaulanauhaan kuulunutta lasista helmeä.

Nämä ja noin 700 muuta Partalan kuninkaankartanon arkeologisilta kaivauksilta tehtyä löytöä kumoavat mielikuvat savutorpissaan värjötelleistä keskiajan savolaisista.

Sen sijaan näyttää siltä, että ainakin Partalan kaltaisissa, vauraissa maataloissa elettiin jo 1500- ja 1600-lukujen taitteessa yhtä edistyksellisissä ja kansainvälisissä olosuhteissa kuin esimerkiksi Uudenmaan rannikolla tai Turun kaupungissa.

Kokonaisuutena Partalasta löydetty aineisto on siinä määrin erityistä, että se pakottaa jopa muinaistutkimuksen ammattilaisen muuttamaan käsitystään menneisyydestä.

– Kyse on hyvin monipuolisesta ja myös hyvin erilaisesta aineistoista, kuin mitä kaivauksia aloittaessamme oletimme löytyvän, Partalassa kolme edellistä kesää viettänyt arkeologi Juha Ruohonen kertoo.

– Ainutlaatuinen aineisto on lisäksi tieteellisesti merkittävä, koska jatkossa kaikkien saman aikakauden kuninkaankartanoita tutkivien on viitattava siihen. Mitään sen kaltaista ei ole löydetty Sisä-Suomesta, hän lisää.

Seuraavaksi Partalasta löydetyn mittavan ja uniikiksi tunnustetun aineiston tarina jatkuu kirjan muodossa.

Partala-hankkeen aineistosta on suunnitteilla kirjoitusprojekti, jonka on määrä päättyä kirjan julkistamiseen jossain vaiheessa vuotta 2019.

– Tarkoitus on, etteivät Partala-hankkeen tulokset jää vain pienen piirin salaisuudeksi. Kirjassa niitä pyritään esittelemään hyvien kuvien kanssa näyttävästi niin, että se sopii vaikka lahjaksi historiasta kiinnostuneille, Ruohonen sanoo.