Vihdoin pääsemme eroon kuukausia kestäneestä toistosta – Onni Ojala haluaa presidentinvaalien olevan pian ohi

Kerrataanpa vaaliviikon ratoksi välttämättömäksi muodostunut presidentinvaalijargon, joka on täytynyt viime kuukausina presidentinvaaleista keskustellessa käydä.

Kyllä niin on, että istuvalla presidentillä Sauli Niinistöllä on melkoinen etumatka muihin ehdokkaisiin verrattuna, tarvitaankohan toista kierrosta?

Kannatusyhdistyksen turvin ehdokkaaksi valittu Paavo Väyrynen on kyllä melkoisen vekkuli hahmo, joka tuo väriä tylsiin vaaleihin. Vihreiden ehdokas Pekka Haavisto ei ole saanut samanlaista pöhinää päälle kuin kuusi vuotta sitten, kyllä vain. Kaikkien muiden ehdokkaiden vaikea haastaa Niinistöä muutamien prosenttien kannatuksella, näinhän se on.

Vaikka vaalikeskustelun toisteisuuteen puutumista on ilmoilla, aion silti kirjoittaa vaaleista.

Ylen vaalitenteissä toimittajien tyyli on herättänyt kritiikkiä. Tenteissä Ylen toimittajat pääsivät tivaamaan kunnolla vastauksia jokaiselta ehdokkaalta yksitellen. Muun muassa Länsi-Savon sivuilla julkaistiin 15.1. Pekka Mäkisen mielipidekirjoitus, jonka mukaan tentin vetäjä Kirsi Heikelin kiusasi perussuomalaisten ehdokasta Laura Huhtasaarta. Mäkinen vertasi tenttien haastattelijoiden toimintaa koulu- ja työpaikkakiusaamiseen sekä mainitsi samalla vihapuheen ja seksuaalisen häirinnän.

On hienoa, että vihapuheeseen ja seksuaaliseen häirintään on kiinnitetty huomiota, mutta on ala-arvoista alentaa edellä mainittujen asioiden vakavuutta vertaamalla niitä toimittajan työhön vaalitentissä.

Vihapuhetta ei pidä sotkea siihen, kun varsin merkittävään virkaan ehdolla olevalta ihmiseltä kysytään vaikeita kysymyksiä ja penätään vastauksia. Toimittajien työskentelyä tenteissä ja yleisestikin on syytä kritisoida, kun kritisoitavaa löytyy, mutta siinä vaiheessa pitäisi malttaa jättää kiusaaminen, vihapuhe ja seksuaalinen häirintä pois argumenteista, vaikka aiheet tällä hetkellä muodikkaita ovatkin.

Minä en ole nähnyt Ylen vaalitenteissä sen suurempaa moitittavaa. Haastattelijat ovat tavallista suorasukaisempia, kärkkäämpiä ja tiukempia kuin yleensä.

Tämä mielestäni on tervetullutta Suomessa, jossa poliitikkoja haastetaan harmittavan vähän. Tentin vetäjällä on aikaa keskittyä ehdokkaan vastauksiin ja pyytää vastausta uudestaan, jos ehdokas ei vastaa kysymykseen, kuten poliitikoilla on usein tapana.

On tärkeää nähdä, kuinka ehdokkaat vastaavat ja reagoivat vaikeisiin kysymyksiin, vaikka vastausten saaminen vaatisi toimittajalta jämäkämpiä keinoja. En silti näe tiukkaa otetta kiusaamisena, sillä ehdokas on itse asettunut ehdolle merkittäviin vaaleihin. Hänen näkemyksiään tulee haastaa tarpeen tullen tiukasti, samoin kuin ehdokkaan pitää niitä saada perustella.

Kunhan nämä presidentinvaalit on taputeltu, olen lähes yhtä helpottunut kuin Suomi 100 –juhlavuoden päätyttyä. Vihdoin pääsemme eroon kuukausia kestäneestä toistosta.

Onni Ojala

Kirjoittaja opiskelee

kuvajournalismia

Tampereen yliopistossa.