Juvalla kampanjoitiin presidenttiehdokkaiden puolesta – ”Meidän rivimme eivät rakoile”

Toisin kuin muutamissa muissa puolueissa, perussuomalaisissa jäsenet seisovat tukevasti oman presidenttiehdokkaansa takana. Tätä vakuuttivat Laura Huhtasaaren presidentinvaalikampanjan vauhdittamisen merkeissä Juvan K-Supermarketin edustalle viime perjantaina kokoontuneet paikalliset puolueaktiivit.

Juvan perussuomalaisten puheenjohtajan Ano Turtiaisen mukaan edes Huhtasaaren kanssa osittain eri linjoilla olevat eivät lipeä rintamasta.

– Piriin tasolla mitä olen kuullut, niin sellaisetkin, jotka eivät ole Lauran kanssa kaikesta samaa mieltä, äänestävät silti häntä, Turtiainen kertoi.

– Meidän rivimme eivät tässä rakoile. Ei ole sellaista kuin vaikka demareilla tai keskustalla, Juvan perussuomalaisten varapuheenjohtaja Ari Hartikainen säesti.

Juvalla kampanjoitiin viime viikolla myös Tuula Haataisen puolesta. Paikalliset sdp:n aktiivit tarjosivat ehdokkaansa kunniaksi hernekeitto Juvan S-marketilla. Presidenttiehdokasta itseään ei Juvalla näkynyt, mutta hänen kannattajiensa soppatykin liepeillä tepasteli Haataiselle tuttu mies eli juvalainen Juhani Ronkanen.

Ronkasella on tärkeä rooli Tuula Haataisen vaalikierroksella. Hän toimii vaalibussin kuljettajana ja on meneillään olevalla vaalikiertueella kuljettanut bussia satoja kilometrejä ympäri Suomen.

Taas tänään torstaina hän starttaa bussin ja johdattelee kiertueen aivan loppuun saakka.

Jos presidentinvaalit ovat ohitse ensi sunnuntaina 28. tammikuuta, Juhani Ronkasen presidenttipesti on ohitse. Jos toinen kierros kutsuu, silloin myös Ronkanen astuu riviin.

Juhani Ronkasen mielestä Haataisella on vaaleissa eri teema kuin monella muulla presidentiksi pyrkivällä.

– Hän ei leiki tinasotilailla ollenkaan, vaan hänen merkittävä teemansa on eriarvoisuus, ja samasta asiasta myös ehdokas Merja Kyllönen piti Ylen tv-tentissä mahtavan puheen. Siinä mielessä he ovat ehdokkaina samoilla linjoilla.

Ronkasen mielestä valtakunta on jakautumassa kahtia, ja vakava uhka on syrjäytyneisyys ja huono-osaisuus.

– Haatainen on itse todennut, että Suomessa on Riihimäen kaupungin verran syrjäytyneitä nuoria, noin 40 000.

